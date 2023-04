La derrota del Chelsea por 2-0 ante el Real Madrid en la Champions League no ha sentado nada bien en Londres. Cuando esto ocurre hay que buscar culpables, y en este caso le ha tocado al español Marc Cucurella.

Es un hecho que la expulsión de Ben Chilwell resultó clave en el encuentro en una jugada en la que las dudas de Cucurella, que había entrado al terreno de juego unos minutos antes tras la lesión de Koulibaly, influyeron de manera decisiva.

No fue su mejor partido, y eso ha provocado un aluvión de críticas hacia el futbolista en Inglaterra. Empezando por el exfutbolista del Tottenham, Jamie O’Hara. “Cucurella es una vergüenza, absolutamente mató al Chelsea”, señaló en su cuenta de Twitter.

Cucurella is a disgrace absolutely killed Chelsea #ChampionsLeague — Jamie Ohara (@Mrjamieohara1) 12 de abril de 2023

Otro exjugador inglés, Jamie Carragher, aseguró en la CBS que “mira la posición del cuerpo aquí de Rodrygo en comparación con Cucurella. Él ya está en camino y Cucurella todavía no ha cambiado su posición corporal para correr hacia atrás. Rodrygo es rápido como un rayo, así que no puedes entrar a fondo. Cucurella no le entra del todo y le da un par de metros, lo cual está bien, ¡pero su problema es que no reacciona!”.