El Athletic de Bilbao no quiere dejar escapar a Nico Williams. El extremo del club rojiblanco acaba contrato en junio de 2024 y la entidad bilbaína no quiere renovar al jugador antes de la temporada que viene. El pequeño de los Williams es un habitual en el once de Valverde y su marcha sería un duro contratiempo para le entidad.

Es por eso que, según Onda Vasca, la directiva del equipo vasco ya se ha movido y ha iniciado las conversaciones de renovación con el atacante internacional de la selección española. El Athletic se habría emplazado con el extremo a las próximas semanas para tratar el tema con más tranquilidad. Por ahora, el jugador está centrado en conseguir entrar en competición europea con el equipo esta temporada. Con Sancet renovado, el próximo es Williams El Athletic sigue inmerso en renovar a su joven grupo de promesas como ya hizo con Oihan Sancet, que se comprometió con la entidad bilbaína hasta 2032 el pasado mes de abril. Con Nico, el objetivo es el mismo, aunque quedaría pendiente de la negociación la cantidad de años ampliada. 🦌 Oihan Sancet 2⃣0⃣3⃣2⃣#Sancet2032 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/ksvJjD1ANF — Athletic Club (@AthleticClub) 1 de abril de 2023 Con esas dos renovaciones, el club se aseguraría que dos de sus mejores jugadores jóvenes se quedaran en el equipo los próximos años. Dos jugadores que cumplen con los valores y la idiosincrasia. Laporte ¿vuelta al Athletic?