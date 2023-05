Conforme avanzan las semanas van surgiendo pretendientes para Kang-in Lee. No es para menos. La temporada del centrocampista surcoreano en el Mallorca, a falta de cinco partidos todavía, está siendo fantástica y no ha pasado desapercibida para algunos de los equipos 'top' del continente europeo.

El último en sumarse al interés por Kang-in es el Napoli. Según La Gazzetta dello Sport el conjunto partenopeo monitoriza al canterano valencianista como uno de sus objetivos incluso para este verano. Los de San Paolo, ya con el 'scudetto' en el bolsillo, quiere seguir mejorando su plantilla con el objetivo de dar otro paso al frente.

No estaría solo en esa carrera el Napoli, pues otros equipos como el Atlético de Madrid ya han hecho saber al entorno del futbolista que están interesados. Su cláusula de salida ronda los 17 millones de euros, pero lo más normal es que, en caso de salir de Son Moix, lo haga por una cantidad aún más cercana a los 20 kilos.

Objetivos asiáticos para el Napoli

No es el único jugador asiático que el Napoli quiere incorporar. Según el mencionado medio italiano Take Kubo y Kamada también son vistos con muy buenos ojos. El futbolista de la Real es otro que ha acentuado su nombre en el mapa esta temporada y pretendientes no le faltan. Sin embargo parece más complicado que haga las maletas porque la Real va a jugar competición europea y él mismo afirmó que se queda.