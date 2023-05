El Espanyol - Barcelona estuvo cargado de tensión, tanto en el césped como en las gradas. Los pericos se juegan la permanencia, mientras que los de Xavi Hernández buscaban ganar la Liga de manera matemática, algo que parecía cuestión de tiempo desde que el Real Madrid dejó de competir varias semanas atrás, centrándose en Copa y Champions.

El Barça empezó arrollando y llegó a ponerse 0-4. No estaban dispuestos a quitar el pie del acelerador y la misión era doble: certificar el campeonato y hundir al eterno rival de la ciudad. Los pericos maquillaron el marcador para terminar perdiendo 2-4. Eso era lo peor y también lo importante, pero llegó la llamativa celebración de los jugadores del Barça y el cuerpo técnico en mitad del campo rival, haciendo 'el corro de la patata' y prendiendo así la mecha de un grupo de aficionados ultras del Espanyol. Fue saltar uno al césped y el corro se deshizo al instante, corriendo los culés como si de un encierro sanferminero se tratara. Al ultra le siguieron varios más y la seguridad presente no fue capaz de retenerlos a tiempo. No hubo que lamentar nada más que la mala imagen.

El Barça estaba celebrando el título... hasta que tuvo que abandonar el terreno de juego por la invasión de algunos aficionados. #LaCasadelFútbol #LaLiga pic.twitter.com/MmaL3zE1gO — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 14 de mayo de 2023

El comunicado de LaLiga

"LaLiga, tras la invasión de campo en el Espanyol - Barça: Ha analizado desde ayer todas las imágenes. En colaboración con el RCD Espanyol identificará a todos los responsables para impedirles volver a los estadios. Denunciará los hechos ante los organismos competentes".

El club blanquiazul, por su parte, también reaccionó rápidamente para pedir perdón: "El RCD Espanyol lamenta los hechos aislados sucedidos al final del partido disputado en nuestro estadio", empezaba el texto.

En un momento en el que el equipo se está jugando mantener la categoría y necesitan a su público, actualmente están a cuatro puntos de salir del descenso, una de las sanciones podría conllevar el cierre del RCDE Stadium a los aficionados.