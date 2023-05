Vinícius no estará en el césped ante el Rayo Vallecano. No es una broma. Después de toda la que se ha liado y de que el Comité de Competición dejase sin sanción al futbolista brasileño tras su expulsión en Mestalla y su agresión a Hugo Duro, Vinícius no jugará este jueves (19:30 horas) en el Santiago Bernabéu ante el Rayo.

Contundente comunicado de Rubén Baraja en defensa del Valencia CF El motivo son unas supuestas molestias en la rodilla que, al margen de llevarle a ser baja con el Real Madrid en este encuentro, también le hacen ser duda para la visita del equipo ‘blanco’ al Sánchez Pizjuán el próximo sábado (19:00 horas).