Jason Remeseiro ya no es jugador del Deportivo Alavés. Así lo ha anunciado este martes el cuadro albiazul, en el que militaba desde enero de 2022 y con el que le quedaba contrato hasta 2025. El gallego llegó a Mendizorroza traspasado sin coste por el Valencia, que se había reservado un 30% de una posible venta futura que no se ha dado finalmente.

El extremo no continúa en el conjunto entrenado por Luis García Plaza a pesar de que ha sido un habitual en las alineaciones de un equipo que ha ascendido. Pese a ello su papel fue de más a menos y tuvo poco protagonismo en el play off. Finalmente no ha entrado en los planes del club para Primera y es la novena salida tras cinco finales de cesión, dos contratos que acababan el 30 de junio y el traspaso de Taichi Hara al Kyoto Sanga, formalizado este mismo lunes.

Comunicado oficial del Deportivo Alavés

Tras temporada y media en el conjunto albiazul, el gallego cierra su camino habiendo conseguido el ascenso a Primera División

El Deportivo Alavés y Jason Remeseiro [6/7/1994] separan sus caminos. Tras llegar a Mendizorrotza en el mercado invernal de la temporada 2021-22, el gallego ha sido parte de la plantilla que, hace unos días, logró el ascenso a Primera División.

Jason ha disputado 52 partidos con la camiseta albiazul, en los que ha marcado dos goles y ha repartido una asistencia.

Desde el Deportivo Alavés deseamos a Jason mucha suerte en el futuro.