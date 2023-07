Isco Alarcón sigue sin equipo desde el mercado de enero, mientras los equipos empiezan a confeccionar sus plantillas en el inicio de la mayoría de las pretemporadas en toda Europa. El malagueño se va quedando sin opciones otra vez y los nombres de supuestos intereses van desfilando uno a uno relacionados a su futuro.

Tras poner punto y final a su exitosa y larga trayectoria en el Real Madrid, Isco entró en el mercado de verano como agente libre. Finalmente Lopetegui, uno de los técnicos que más ha confiado en él cuando ha estado a su cargo, logró su contratación para el Sevilla.

Sin embargo la destitución del ahora técnico del Wolverhampton y el bajo nivel del propio jugador terminó por precipitar su salida del Sánchez Pizjuán. Isco participó en 19 partidos con el Sevilla, pero tan solo hizo un gol y solo completó cinco partidos. Una salida polémica y que meses después podemos decir que también traumática para el jugador.

Cinco años después Isco ha roto su silencio: el malagueño ha hablado de su experiencia en Sevilla y hasta de una agresión por parte de Monchi, así como de su intención de volver a sentirse futbolista tras haber parado unos meses para pensar.

Isco explica la bronca con Monchi en el Sevilla

Uno de los temas más llamativos de la entrevista de Isco es su paso por el Sevilla. El malagueño llegó bajo la confianza de Lopetegui, uno de los técnicos que más cariño le ha dado al jugador y con el que mejor ha rendido. Sin embargo la salida precipitada del entrenador truncó la experiencia de Isco en el Pizjuán tal y como relata: “Despiden a Julen, viene Sampaoli y bien también. Pero cuando se va Lopetegui y se acerca la ventana del mercado de invierno yo veo muchas cosas raras dentro del club. Para empezar, llamaron a mi representante para buscarme una salida, sin hablar nada previamente conmigo, así que, en cuanto me enteré fui a hablar directamente con Monchi. Le dije: ‘Oye, me ha llegado esto, no sé qué pasa, no sé si me queréis, si no me queréis... Sé sincero conmigo y lo arreglamos sin problemas. Estoy a vuestra disposición”.

"Es fuerte lo que te voy a decir. Le dije (a Monchi) que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo. Como comprenderás, tras eso, yo no quería seguir ahí bajo ningún concepto. Y aunque me daba pena, porque hice muy buena relación con mis compañeros y la afición me trató de maravilla, yo no podía estar a gusto en un club en el que el director deportivo me agrede y nadie se pronuncia, ni se disculpa. Ni por la agresión, ni por todas las mentiras que iba filtrando. Así que perdoné mi contrato y me fui", asegura el ex valencianista, entre otros, en esa entrevista en MARCA.

Además el mediocentro añade: "Todo sucedió después de un entrenamiento, camino de los vestuarios. Pues lo primero que hice fue apartarle y luego ya los de seguridad nos separaron del todo. Me consta que tanto Monchi como el club estaban pasando por momentos delicados, pero sobrepasar la barrera de la violencia no es algo que podía dejar pasar. Yo estaba contento en el Sevilla, jugaba siempre y aunque estábamos pasando por un momento deportivo complicado, estaba convencido de que íbamos a salir adelante, como al final así ha sido. Pero no es como se va diciendo en muchos sitios, sobre todo en la prensa de Sevilla, donde se dice que me bajé del barco. Ni mucho menos. Eso no entra dentro de mi mentalidad. He estado muchos años en el Real Madrid y nunca me he rendido, siempre he intentado pelearme un sitio, unas veces le he conseguido, otras veces no... Pero bajarme del barco en esta vida, nunca”.