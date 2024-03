El "palo" de Xavi al Real Madrid

Xavi Hernández compadeció, este jueves ante los medios, por cómo llega de forma su equipo al partido de mañana en el Estadio Olímpico de Montjuic contra el Mallorca, por la jornada 28 de La Liga. El exjugador del F.C. Barcelona, no solo habló de su equipo, sino que también se acordó del eterno rival, el Real Madrid.

"Si nos tiran 34 veces, lo normal es que nosotros perdamos. Cada partido es un mundo. Hemos perdido o empatado cuando debías ganar. No siempre gana el mejor o el que hace más méritos. Es parte de la grandeza del fútbol". El técnico catalán lanzó de forma implícita este dardo al conjunto de Carlo Ancelotti. Los merengues superaron al Red Bull Leipzig en su estadio ante pitos y dudas.

Real Madrid TV

Sin embargo, este no fue el único "palo" de Xavi al Real Madrid, ya que también le preguntaron por la polémica de Real Madrid TV. Ante esta pregunta, el técnico del F.C. Barcelona echó "balones fuera" y evitó hacer hincapié en el altercado. "Ya dije lo que pensaba. No hay que repetirlo ni insistir".

Otras declaraciones polémicas de Xavi sobre el Real Madrid

No obstante, esta no es la primera vez que el campeón del mundo carga en contra de la televisión del club blanco. Durante la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentaba al F.C. Barcelona y Deportivo Alavés de la jornada 23 de La Liga, el entrenador del conjunto culé se posicionó totalmente en contra de la emisión de los videos acerca de los árbitros por parte de Real Madrid TV. “El Madrid adultera la competición por completo, lo ve un ciego. No somos tontos”.