La curiosa revelación de Lucas Biglia sobre su reencuentro con el Papu Gómez

Lucas Biglia, finalista con la selección argentina en el Mundial de Brasil 2014, anunció hace unos meses su retirada definitiva de los terrenos de juego, a los 38 años y después de 20 años en el fútbol profesional. El exjugador de Lazio, AC Milán, Argentinos Juniors e Independiente de Avellaneda colgó las botas para centrarse en su familia y en su futuro en los banquillos, pero hoy ha vuelto reabierto la polémica que tuvo con el Papu Gómez.

La acción de la polémica

La patada de Papu Gomez a Biglia / Infobae

El por aquel entonces jugador del Atalanta golpeó durante un partido con su rodilla la espalda de Biglia, quien justo había reaparecido con el Milan tras sufrir una grave lesión de fractura de dos vértebras. El efecto de la acción fue tal que el jugador tuvo que ser reemplazado y estuvo a punto de perderse el mundial de Rusia de 2018.

"No voy por el campo mirando a quién tengo delante. Salté con la rodilla y lo choqué. Esto es fútbol, fue una falta, nada más; lamentablemente le tocó a Biglia que estaba de espalda. Ni siquiera amarilla me sacaron. Estoy muy apenado por la situación, lo siento mucho por Lucas porque nunca tuve intención alguna de hacerle mal", aseguró Papu Gómez en declaraciones al diario La Nación.

Horas más tarde, el ex jugador del Sevilla publicó en su cuenta de Instagram una foto del partido y volvió a pedirle perdón a su compatriota. "Mis más sinceras disculpas a Lucas Biglia, le deseo una pronta recuperación, jamás tuve la intención de hacerle mal, me siento muy apenado por lo sucedido", escribió.

El reencuentro 6 años después

Papu Gómez / Papu Gómez en Instagram

“Justo me lo volví a cruzar hace 20 días. Mi hijo lo ve y me dice, ‘papá, me quiero sacar una foto con el Papu’. Y… andá a sacártela, ¿qué le iba a decir, que no porque una vez me rompió todo?

Pero antes, por intermedio de amigos, el Tanque Denis me pidió permiso para hablar con él. Y el Papu le dijo que estaba todo bien, que tenía la mejor conmigo. Él dijo eso… pero jamás me mandó ni un mensaje ni me llamó nunca.

Y ya pasaron seis años. ‘Loco, mira, te pido mil disculpas’, algo así. Yo no soy rencoroso, pero si te portas así, tengo que pensar que no lo hiciste de buena fe. Alessio quería la foto… y tiene la foto, jajaja”.

Estas fueron las palabras del ex jugador de la selección argentina, Lucas Biglia, al ser preguntado por la actual relación con el Papu Gómez en una entrevista de La Nación.