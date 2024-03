Mbappé, sobre su futuro: "Antes de la Eurocopa estará resuelto"

Kylian Mbappé ha vuelto a comparecer ante los medios de comunicación por primera vez desde el 3 de enero, cuando su equipo ganó la Supercopa de Francia. Desde entonces, el futuro de la estrella francesa ha dado muchas vueltas, y, en principio, Mbappé no continuará en el PSG la próxima temporada.

Tras su intervención en la rueda de prensa previa al encuentro que medirá a Francia ante el combinado germano, Mbappé ha comunicado que espera haber resuelto su futuro antes de la próxima Eurocopa de Alemania, que dará comienzo el próximo 14 de junio, para poder concentrar toda su atención en su selección y en la importante cita europea.

Con todos los ojos puestos en su futuro, muchas preguntas han ido dirigidas a este asunto y Mbappé no ha querido pronunciarse mucho. "Si no he anunciado nada es porque no tengo nada que anunciar. El día que tenga algo que anunciar, lo diré. Nunca me he escondido, siento decepcionar, pero no tengo nada jugoso que decir", ha declarado el delantero del PSG.

¿Acudirá Mbappé a los Juegos Olímpicos?

Hace unas semanas, una información del medio francés 'Le Parisien' apuntaba Thiery Henry tenía la intención de que Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Olivier Giroud fueran los tres jugadores mayores de 23 años seleccionados para los Juegos Olímpicos de París.

"Siempre he tenido la misma ambición. Siempre he dicho que es un acontecimiento que no depende de mí. La decisión final siempre es de la misma persona. No puedo opinar. Tomo distancia de las situaciones. Si no lo hiciera, aceptaría y haría lo que me dicen. No lo hemos hablado (con el PSG)", ha anunciado Mbappé.