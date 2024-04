Montse Tomé insiste en centrar "todas las energías" en el partido

La selección española femenina de fútbol disputará mañana a las 20:45 horas el primer encuentro de la fase de clasificación para la Eurocopa 2025 ante Bélgica. La seleccionadora, Montse Tomé, ha insistido en la rueda de prensa previa al partido en la importancia de centrar "todas las energías" en el partido.

Según ha destacado, lo han preparado al igual que lo hicieron con la Nations League y asegura que "todos piensan en ganar a España". No obstante, también ha remarcado que las belgas son jugadoras que "se defienden bien, son intensas sin balón y en acciones a balón parado pueden hacer daño".

A ello se le suman las ausencias por molestias de Aitana Bonmatí y Cata Coll, consideradas imprescindibles en la selección. No obstante, a pesar de la importancia de la presencia de las jugadoras, Tomé ha insistido que en el equipo solo hay 23 futbolistas, pero "tenemos a muchas más con las que contar".

Caso Rubiales

La seleccionadora también ha sido preguntada por el revuelo del caso de Luis Rubiales y la Federación, a lo que ha respondido que no le dicen nada, pero que tampoco pregunta. Además, ha afirmado que no vio la entrevista del expresidente en La Sexta: "No la vi, me lo acaban de comentar mis compañeros. No he escuchado a nadie hablar de ello y eso me gusta. Dice mucho de dónde tienen la cabeza tanto las jugadoras como el cuerpo técnico".