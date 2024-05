El misterio Bartra: Se anunció su vuelta en febrero pero sigue sin aparecer

Si hay un equipo al que han azotado las lesiones en la zaga este año es al Betis. Empezó la temporada con Pezzella, Bartra, Chadi Riad y Luiz Felipe como centrales, pero el 7 de septiembre oficializó el traspaso de Luiz Felipe a Arabia Saudí, sin firmar un recambio hasta el mercado de invierno (Sokratis) lo que dejó la defensa algo coja para afrontar una temporada entera, y más con competición europea. Tuvo que jugar en alguna ocasión Guido en el eje de la zaga junto a Pezzella y la lesión de Barta no ayudó.

El catalán se lesionó a principios de temporada y saltaron las alarmas en Heliópolis. A Bartra se le diagnosticó el Síndrome de Haglund, una lesión parcial en el tendón de Aquiles por la que tuvo que pasar por quirófano a mediados de octubre. El parte médico del club no hablaba de plazos, aunque se estimaba que podían ser unos meses. De hecho, el propio Manuel Pellegrini aseguró en rueda de prensa en diciembre de 2023 que el catalán podría estar didponible en febrero.

"Creo que debería estar alrededor de febrero, entre principios y mediados. Habría que preguntar al médico exactamente, pero todavía le falta un tiempo para recuperarse. No creo que sea antes de esa fecha", anunció el técnico chileno. Por fin había una fecha y, aunque el ex de Barça o Borussia Dortmund no estaba listo todavía para competir, comenzó a ejercitarse al margen del grupo en el mes de febrero y parecía que su regreso para marzo sería inminente.

Nada más lejos de la realidad, Marc Bartra sigue sin aparecer y no parece que lo vaya a hacer próximamente. Una baja muy sensible para el Betis, que se sostiene con la solidez de Chadi Riad y Pezzella, además de un duro palo para el jugador, que volvió a Sevilla para jugar de nuevo en el Betis, donde ha demostrado su mejor fútbol en los últimos años.