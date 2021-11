Sergi Escobar, técnico del Castellón, ha analizado desde su domicilio, donde se encuentra en cuarentena ya que todos los integrantes de la plantilla quedaron confinados en sus casas tras el brote de COVID que generó ocho positivos, la situación que le está tocando vivir al equipo debido al inesperado contratiempo: "Todos los equipos siguen trabajando y compitiendo excepto nosotros. Hay que naturalizar la situación como es. Hemos trabajado la forma física todos los días de forma individual y hemos trabajado la cohesión, que es uno de los pilares de este grupo".

Escobar, pese a que el equipo no volverá al trabajo grupal hasta la próxima semana, abona ya el terreno para lo que será el partido de reaparición del CD Castellón dentro de dos fines de semana (el derbi programado para este ante el Villarreal B también ha sido aplazado) y no quiere relajación: "Jugamos contra un equipo del que la clasificación no dice el nivel que tiene y que no nos lo va a poner nada fácil. A ver cómo respondemos después del parón, cuya parte positiva es que recuperamos a todos los jugadores. El partido ante el Betis B será duro e invito a la gente a que hagamos de Castalia una caldera. Nosotros estamos en el foco de la liga, superar eliminatorias de Copa y superar los obstáculos que da la competición, que ya hemos superado varios esta temporada y tenemos que tener moral».