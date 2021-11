La incidencia de casos de coronavirus está volviendo a subir en la Comunidad Valenciana y esto está generando preocupación en la Generalitat. Esta subida de casos ha provocado que algunos piensen que cabe la posibilidad de que las restricciones vuelvan, pero de momento la Generalitat Valenciana insiste que por el momento no se contempla la restauración de limitaciones horarias y de aforos.

Igualmente, distintos miembros del Consell han pedido a los ciudadanos prudencia puesto que la pandemia “no ha terminado”. Para concienciar a la gente Ana Barceló, anunció que se va a poner en marcha una campaña informativa para alertar a los valencianos sobre la necesidad de mantener las medidas de seguridad y más con las vacaciones de navidad tan cerca en la que familiares y amigos se suelen juntar.

Por eso, aunque de momento no tengan pensado volver a las restricciones, si la incidencia sigue subiendo desde la Generalitat no dudarían en aplicar nuevas medidas de seguridad. «O la gente se mentaliza o, por el contrario, se puede llegar a volver a la situación en la que haya que tomar decisiones más allá del autocontrol y autoprotección de cada uno», señaló Mónica Oltra. Por eso, cerca de unas fechas tan señaladas como es la navidad están comenzando a alertar a los ciudadanos y piensan lanzar una campaña informativa.

Situación en Europa

España no está bien, pero si lo comparamos con otros países de Europa se podría decir que la situación no es tan mala ya que en países como Países Bajos se han tomado diferentes medidas restrictivas como toques de queda nocturnos o el cierre anticipado de bares y restaurantes. Por su parte Austria ya piensa incluso decretar el confinamiento de las personas no vacunadas contra el COVID.