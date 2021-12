La mayoría de los clubes que este día 2 de enero tienen que disputar sus partidos pertenecientes a la jornada 19 del grupo VI de Tercera División ya han adquirido los test de antígenos pertinentes para cumplir el protocolo médico antes de afrontar sus partidos y después de que RFEF, a través de FFCV, se pusiese en contacto con los equipos por dos canales distintos para notificarles que esta jornada muy probablemente no se dispondrá de las habituales pruebas que se vienen realizando en la categoría. De hecho en la misma comunicación se instaba a los clubes a que de forma excepcional en esta jornada sean las propias entidades -o incluso los propios jugadores- las que consigan y costeen esos test.

Los partidos programados para el 2 de enero son el Acero-Ilicitano, Torrent-Atzeneta, Villarreal C-Villajoyosa, Torrellano-Callosa D. y Saguntino-Roda, por lo tanto la medida afectaría a diez clubes de los cuales al menos siete (Acero, Ilicitano, Torrent, Atzeneta, Villarreal C, At. Saguntino y Roda) ya tendrían el abastecimiento garantizado según ha podido saber Superdeporte.

Esos test los hace llegar la propia FFCV a los clubes tras recibirlos de RFEF y en los propios equipos los jugadores pasan la prueba para ver si están contagiados o no antes de jugar y evitar así más contagios. RFEF recuerda que la vicisitud (el hecho de que no hayan podido enviar los test esta semana de forma puntual) "no exonera" a los jugadores y clubes de su responsabilidad de pasarlos.

RFEF en su comunicación indicó que ya ha adquirido una remesa de nuevos test y que el proveedor, en concreto 'Abbot', ha trasladado que la primera tanda de 100.000 intentará enviarla entre el 3, el 4 y el 5 de enero. FFCV, una vez los reciba de RFEF, intentará enviarlos a las federaciones territoriales "con la máxima urgencia", pero no estarán disponibles para esta jornada.

En la parte positiva está el hecho de que, una vez pasada la Nochebuena, parece que la presión inicial se ha suavizado. De hecho en los días 22, 23 y 24 se convirtió en harto complejo conseguir test de antígenos en las farmacias y se prevé que algo similar sucederá antes de la Nochevieja, si bien desde este lunes y hasta final de semana en la mayoría de farmacias se recuperará el abastecimiento, lo que hará en principio que los clubes no tengan problema para disputar la jornada con normalidad.