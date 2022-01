El filial groguet ha acusado las bajas en Algeciras y regresa de vacío tras un encuentro en el que el Minisubmarino ha tenido sus alternativas, pero en el que le han faltado tanto presencia ofensiva como solidez defensiva.

En un saque de esquina Mariano ha adelantado a los locales cuando los espectadores más rezagados todavía no habían tomado asiento (m. 8), pero la reacción ha sido inmediata. Apenas cuatro minutos después, en la primera llegada clara grogueta, Diego Collado ha marcado con un excepcional disparo cruzado que ha devuelto las tablas iniciales al marcador (1-1).

Sin embargo, en un partido de alternativas, el Algeciras ha apretado el acelerador y ha vuelto a tomar ventaja antes del descanso tras sancionarse un penalti por derribo sobre el exgranota Ferni que Romero no ha desaprovechado desde los once metros pegándole al palo izquierdo y elevado de un Gianni que, pese a adivinar su intención, no ha podido atajar el lanzamiento.

En la segunda parte Miguel Álvarez, después de que el meta local hiciese una buena parada para evitar el 2-2 en los primeros minutos, ha intentado variar el rumbo del choque con un triple cambio, pero lo bien cierto es que los locales han gestionado su renta con solvencia para quedarse con los puntos.

La única buena noticia es que el Andorra perdió ayer y que el Albacete no ha pasado del empate en Tarragona, por lo que el filial sigue segundo, aunque a dos puntos de los manchegos.

Algeciras: Iván Crespo, V. López (Gorka, 57'), Robin, Mariano, Tomás, Pepe Mena, Ián T. (Duarte, 77'), Ferni (Peris, 77'), Leiva (Villapalos, 62'), Álvaro R. (Borja, 77') y Roni.

Villarreal B: Gianni, Leal, Vadik, Collado (Jonny Arriba, 77'), Del Moral, Ahn (Javi Comeras, 88'), Martín, Tasende (Goyo Medina, 65'), Forés (Iván Ramos, 65'), Iñiguez y Rodrigo (Geralnik, 65').

Goles: 1-0 M. 8 Mariano; 1-1 M. 12 Diego Collado; 2-1 M. 30 Romero (p.);

Árbitro: Pérez Peraza (C. tinerfeño). TA a Pablo, Rodrigo, Roni y Robin.