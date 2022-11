Un gol de Juanma Acevedo al transformar un penalti en el minuto 116 dio el triunfo (1-0) y la clasificación al Atlético Saguntino para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El enfrentamiento entre el Atlético Saguntino y el Amorebieta en el Camp Nou de Morvedre fue muy igualado, aunque las mejores ocasiones fueron para los locales, especialmente, en la primera mitad.

Con el paso de los minutos, el Amorebieta fue a más, aunque eso no evitó que la eliminatoria fuera a la prórroga al no moverse el marcador en los noventa minutos reglamentarios. En el tiempo extra, el Atlético Saguntino continuó buscando el gol, pero no lo encontró hasta el minuto 116 cuando Juanma Acevedo aprovechó un penalti por una mano de Izeta dentro del área, acción que propició también la expulsión del futbolista del Amorebieta.

En los cuatro minutos restantes se mantuvo el 1-0 a favor de un Atlético Saguntino que celebró a lo grande su clasificación dado que se medirá a un equipo de Primera División en la segunda ronda de la Copa del Rey.