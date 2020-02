Previa del partido: el Marbella defiende su liderato ante el At. Sanluqueño

El próximo domingo a las 17:30 tendrá lugar en El Palmar el duelo entre el Sanluqueño y el Marbella en la jornada número 25 de la Segunda División B.

El At. Sanluqueño llega a la vigésimo quinta jornada con las ganas de recuperar puntos después de sufrir una derrota contra el Linense en el partido anterior por un resultado de 1-0. Desde el inicio de la temporada, los locales han ganado en siete de los 24 partidos disputados hasta ahora en la Segunda División B, con 19 tantos a favor y 21 en contra.

En el lado de los visitantes, el Marbella viene de vencer como local por 1-0 en el Antonio Lorenzo Cuevas, con un tanto de Manel Martínez frente al Don Benito en el último partido disputado, por lo que pretende aprovechar la inercia ganadora en el feudo del At. Sanluqueño. De los 24 partidos que ha jugado en esta temporada de la Segunda División B, el Marbella ha ganado en 12 de ellos con 37 goles a favor y 19 en contra.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el At. Sanluqueño ha ganado cinco veces, ha sido derrotado en cuatro ocasiones y ha empatado tres veces en 12 partidos jugados hasta ahora, lo que parece mostrar que no es de las escuadras más complicadas de batir en su estadio. En las salidas, el Marbella tiene un balance de cuatro victorias, una derrota y seis empates en 11 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que es un equipo que suele conseguir puntos a domicilio, algo a lo que deberá prestar atención el At. Sanluqueño si no quiere sumar un resultado negativo en casa.

En el pasado, han existido otros enfrentamientos en el feudo del At. Sanluqueño y los resultados son de una victoria y un empate a favor del equipo local. Además, el conjunto local acumula una racha de dos encuentros seguidos invicto en casa frente al Marbella. La última vez que jugaron el Sanluqueño y el Marbella en esta competición fue en septiembre de 2019 y acabaron empatando 1-1.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, podemos ver que los visitantes se sitúan por delante de su rival con una diferencia de 17 puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el duodécimo lugar con 30 puntos en la clasificación. Por su lado, los visitantes cuentan con 47 puntos y ocupan la primera posición en la competición.