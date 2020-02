Los tres puntos se quedan en casa: Recreativo 2-0 At. Sanluqueño

El Sanluqueño no consiguió doblegar al Recreativo, que ganó 2-0 durante el encuentro celebrado este domingo en el Nuevo Colombino. Ambos equipos venían de perder sus últimos encuentros. El Recreativo pretendía mejorar su situación en el torneo después de perder el último partido frente al Don Benito por un marcador de 2-1. Con respecto al equipo visitante, el At. Sanluqueño cayó derrotado por 1-2 en el último partido que disputó frente al Marbella y llevaba una racha de tres derrotas consecutivas. Con esta derrota el At. Sanluqueño se situó en decimocuarta posición al finalizar el partido, mientras que el Recreativo es decimotercero.

Durante el primer tiempo del partido ninguno de los jugadores consiguió marcar, por lo que durante los 45 primeros minutos el marcador no se movió del 0-0 inicial.

El segundo periodo comenzó de modo inmejorable para el conjunto local, que inauguró el luminoso con un gol de Quiles a los 52 minutos. Después volvió a marcar a los 78 minutos el Recreativo por medio de un tanto de pena máxima de Quique Rivero, terminando de esta manera el enfrentamiento con un marcador final de 2-0.

En el capítulo de los cambios, los futbolistas del Recreativo que entraron al partido fueron José Carlos, Francisco Lopez y Rubén Cruz en sustitución de Chuli, Carlos Martínez e Isi Ros, mientras que los cambios del Sanluqueño fueron Arasa y Eduard Calin, que entraron para reemplazar a Peter y Quintana.

El árbitro amonestó con tarjeta amarilla a Isi Ros por parte del Recreativo y a Luís Madrigal por parte del equipo sanluqueño.

Tras la conclusión de este partido de la jornada número 26, el Recreativo se colocó en decimotercera posición con 32 puntos, mientras que el At. Sanluqueño está en decimocuarto lugar con 30 puntos.

En la siguiente jornada el Recreativo jugará contra el Linense a domicilio y el At. Sanluqueño disputará su partido contra el Recreativo Granada en casa.