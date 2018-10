Un mensaje para Marcelino y los fichajes

El Valencia CF persigue algún fichaje para el mercado de invierno y, tal como publicábamos hace un par de días, el perfil elegido es el de un futbolista joven y con talento para desarrollar. Una apuesta de futuro, vamos, antes que un jugador mucho más hecho y con experiencia para reforzar alguna posición que se pueda haber quedado coja. Esta es la idea y mucho tendría que cambiar el panorama para que las cosas no ocurran así, sbásicamente que no se produzca alguna lesión importante y de larga duración o que pueda aparecer alguna oportunidad en el mercado como hace un año Francis Coquelin. La noticia va mucho más allá de un simple refuerzo de enero porque en sí esconde un mensaje de club para el entrenador. Es como decirle a Marcelino que este es el equipo que habéis querido tener, con la mayoría de los fichajes que habéis elegido entre los que podían venir, y este es el grupo de jugadores al que hay que sacarle el máximo para acabar entre los cuatro primeros en La Liga, hacer una Champions y una Copa dignas.

No hay duda de que no ha cundido el desánimo ni hay desengaño entre la afición valencianista por este inicio de temporada que no esperábamos. La gente está ilusionada con este proyecto que lideran Mateu Alemany y Marcelino y sigue esperando a que el equipo le empiece a devolver esa confianza y ese apoyo, sobre todo con mejores resultados. Y con goles. Poco a poco empezamos a tener más datos de lo que ha estado ocurriendo.

Hace días escribí que quizá uno de los problemas había sido creerse tan buenos como para ganar algún partido sin bajar del autobús, y Marcelino explicaba recientemente en una entrevista que sí, que hubo días en que faltó esa intensidad de antaño. Incluso el día de la Juve después de la expulsión de Cristiano, craso error pues. Hemos hablado de jugadores fuera de forma y sobre eso no hay duda, y de una falta de química entre delanteros que confirma Gameiro en la entrevista que hoy ofrecemos. En fin, que dos meses después de comenzar la competición, sería ya buen momento para dejar atrás el 90% de todas esas contingencias y empezar a dar la medida real de lo que es este equipo. Dentro de un mes el Valencia CF puede estar en el cielo o en el infierno, con los partidos que vienen va a ser difícil que haya un término medio.



Más opiniones de Julián Montoro.