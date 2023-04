El pabellón de Navia (Vigo) acogerá este sábado y domingo la ‘Final Four’ de la Liga Femenina Challenge. Después del ascenso directo a la LF Endesa del BAXI Ferrol, como primer clasificado y campeón de la liga regular, la segunda plaza en la máxima categoría para la próxima campaña 23/24 será para el vencedor en tierras gallegas. Entre los cuatro aspirantes, el conjunto valenciano de La Cordà de Paterna NB, equipo vinculado del Valencia Basket que funciona como filial.

Noa Morro, Emily Kalenik, Laia Lamana, Awa Fam o Elena Buenavida, jóvenes talentos que han debutado ya con la camiseta del primer equipo ‘taronja’, siguen formándose con los colores aurinegros en la etapa previa a la élite. Todas ellas han progresado disfrutando de minutos de calidad en la pista y de la confianza de Gloria Estopà, ‘coach’ especialista en formación, así como del aprendizaje que significa compartir vestuario con valencianas con la experiencia de Virginia Sáez y, en especial, de la capitana Itziar Germán.

Mientras el Valencia BC se juega el pase a la final de la LF Endesa, el Paterna va a luchar por ganar el ‘Playoff’ de ascenso. La semifinal entre las valencianas y el segundo clasificado en la liga regular, Recoletas Zamora, arrancará hoy sábado a las 19:45 horas (Twitch oficial de FEB). Dos horas antes buscarán un sitio en la final, el anfitrión, el Celta Zorka Recalvi, y el tercero de la liga, el Vantage Towers Alcobendas (17:30 h).

Gloria Estopà: "Esta 'Final Four' es el premio que las jugadoras se han ganado"

"Lo primero es valorar el haber llegado aquí. No ha sido fácil y, a la vez, un poco inesperado. Nuestra idea es disfrutarlo. Tenemos delante a uno de los favoritos, que nos ganó las dos veces en la liga regular, pero tenemos la intención de ponérselo lo más difícil posible", afirma Gloria Estopà.

La entrenadora del Paterna tiene claro que bajo ningún concepto renuncian a "dar la sorpresa". "La temporada ha sido dura, hemos arrastrado lesiones, carga de minutos en jugadoras que doblan con el primer equipo, muchos viajes, entrenos. Ahora vamos sin presión; esa presión de tener que ascender es para los otros tres. Esta ‘Final Four’ es la ocasión de vivir un premio que las chicas se han ganado, por eso no valen quejas físicas ni mentales. Hay que dar el 100 % de todas nosotras para acabar la temporada lo mejor posible", argumenta Estopà.

Formación en LF Challenge

La misión principal es "competir" más allá del ascenso. En el caso de ganar la final a cuatro, en principio, el primer escenario planteado es el de no hacer uso de la plaza y que el equipo siga vinculado al Valencia jugando en LF Challenge. "Nuestro objetivo pasa principalmente por promocionar a las jóvenes de L’Alqueria del Basket, facilitar el paso al máximo nivel de jugadoras con un gran porvenir, y también dar un espacio a valencianas algo más veteranas. La única presión con la que comenzamos la temporada fue la de no bajar, y eso lo hemos cumplido con creces", explica Javier Pinazo, presidente de La Cordà de Paterna NB.

En la madrugada del viernes, las elegidas para la 'Final Four' de Vigo completaron el viaje más largo del curso: 950 kilómetros y cerca de diez horas en autobús. La vocación formativa y de filial del equipo hace que "no todas las que han ayudado en la temporada" hayan podido viajado. Elena Buenavida y Awa Fam están con el Valencia BC, que este domingo en La Fonteta debe definir el pase a la final de la Liga Femenina, mientras que Paula López, Lucía Navarro, Inés Monteagudo y Lucía Rivas jugarán el campeonato de España Júnior.

La guinda perfecta a una buena y extensa carrera para la capitana

Entre el ‘roster’ de nueve, la valenciana Itziar Germán capitanea el grupo. "Afrontamos esta fase final con muchísimas ganas, con la energía positiva conseguida tras eliminar al Joventut. No me lo esperaba. Lo que ha hecho esta plantilla ha sido mágico", dice la ala-pívot de 1,82 m. Tras ayudar en buena medida la pasada campaña a un Valencia BC mermado por las bajas, Itzi regresó al Paterna y va a poner fin a su dilatada carrera con esta Final Four de Vigo. "¡A la vejez viruelas! Cuando me voy a retirar me viene lo mejor", bromea.

"El baloncesto me tenía preparada una despedida bonita, además, en Vigo, que fue mi casa cuatro años. Desde que decidí dejarlo me emociono todos los días... A ver si ganamos y le hacemos al Valencia BC pensar qué hace...", se sincera la jugadora de 37 años.