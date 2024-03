El Junior A del Valencia Basket arranca el Euroleague Basketball ANGT en Dubai

El Junior A masculino del Valencia Basket pone rumbo a Dubai para disputar el EuroLeague Basketball Adidas Next Generation Tournament del 22 al 24 de marzo. Un torneo que reúne a los mejores jugadores sub-18 del continente. El combinado taronja repite su participación por sexta ocasión. Los partidos se podrán ver en directo a través de la cuenta de Youtube de EuroLeague Basketball. Belgrado (Serbia), París (Francia), Podgorica (Montenegro) y Dubai (Emiratos Árabes Unidos) son las sedes de la fase de clasificación, cuyos campeones irán a la fase final del torneo, que se celebrará en paralelo a la Final Four de la Turkish Airlines EuroLeague en Berlín del 24 al 26 de mayo. Cada sede cuenta con ocho equipos. Siete clubes o academias junto a un equipo especialmente creado por adidas, patrocinador del torneo, que estará entrenado por el exjugador Petteri Koponen. En el caso de que este equipo sea el campeón de alguno de los torneos clasificatorios, se ofrecerá una Wild Card a un equipo diferente. En el torneo de Dubai participa Dubai Falcons Basketball Academy como anfitrión junto a Valencia Basket, Aris Midea Thessaloniki, Zalgiris Kaunas, LDLC ASVEL Villeurbanne, ratiopharm Ulm, Virtus Segafredo Bologna y el Next Generation Team Dubai (el equipo formado por adidas).

El sistema de competición es el siguiente: los equipos de cada grupo jugarán contra los otros tres equipos de su grupo en formato todos contra todos. El primer clasificado de cada grupo pasará a la final por el título.

Sexta participación del Valencia Basket

El equipo taronja participa en el torneo por sexta ocasión. En el debut hace cinco ediciones, el conjunto que dirigía entonces Xavi Albert consiguió levantar el trofeo en Valencia y clasificarse para la Final 8. Hace cuatro años, Valencia Basket acarició la final del torneo clasificatorio y finalmente quedó en tercera posición tras ganar al FC Barcelona, mientras hace tres temporadas, el equipo taronja finalizó en séptima posición en la última edición celebrada en Valencia. Las dos últimas temporadas, ambas en Belgrado, el combinado taronja acabó en quinta posición bajo la dirección de Guillem González. El técnico volverá a ser el encargado de dirigir a los jóvenes jugadores del junior A masculino en esta nueva aventura en Dubai.

Los distintos partidos que jugará el Valencia Basket:

Viernes 22 de marzo: 10:30 Next Generation Team Dubai - Valencia Basket

Sábado 23 de marzo: 06:00 Zalgiris Kaunas - Valencia Basket