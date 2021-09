a lesión de Campaña pone en un compromiso al Levante, que tiene la obligación de ganar de una vez por todas para espantar los índices de duda generados en el entorno de Orriols tras el empate frente al Rayo Vallecano. Aunque dejó atrás siete meses de calvario, y mostró una versión sobre el verde que dio la sensación de que nada alteró el físico del ‘24’, el sóleo de su pierna derecha, zona independiente a la que le apartó de los terrenos de juego la pasada temporada, le jugó una mala pasada en el último encuentro liguero. «Esto no es nada. A trabajar», publicó en sus redes sociales una vez el club lanzó el parte médico, que según sus líneas, deslizó que el medio «queda pendiente de evolución para valorar su incorporación al trabajo del equipo». Sin embargo, el tiempo que estará Campaña de baja inicialmente, según estimaciones internas, será de un mes. Periodo que se antoja trascendental para el devenir del conjunto levantinista, que después de no sumar ningún triunfo en lo que llevamos de temporada, necesita tres puntos no solo para conseguir su primera victoria, sino también para ahuyentar malas vibraciones.

Pese a la inactividad que arrastró al comienzo del curso 21/22, sus titularidades en los cuatro duelos ligueros ejemplificaron el peso y la importancia que tiene en los planes de Paco López. Por ello, su lesión supone un jarro de agua fría para una plantilla que ha visto cómo, desde que se dio pistoletazo de salida a la pretemporada, la enfermería granota fue sumando futbolistas según avanzaron las semanas. El primero fue Álex Blesa tras sufrir un esguince de grado II-III en el ligamento colateral medial en su rodilla derecha a finales de julio, y a partir de ahí, se sucedieron las posteriores. Sergio Postigo, Dani Gómez, Roberto Soldado, Jorge De Frutos, Enis Bardhi siguieron el camino del '7', al que se ha unido José Campaña después de que se descartase una lesión de Róber Pier que le imposibilitase estar el próximo sábado contra el Elche. El defensa gallego se retiró del partido contra el Rayo Vallecano debido a una sobrecarga muscular, pero fue una medida preventiva para que sus molestias no fueran a más. Si Paco López lo considera oportuno, tirará de los servicios del central para intentar sumar la primera victoria del curso.

Independientemente de la cantidad de jugadores que causaron baja desde el comienzo de la pretemporada, la lesión de Campaña pone en jaque el centro del campo granota pese al alto número de futbolistas que tiene en dicha posición. Paco López tiró del andaluz y de Gonzalo Melero para formar tándem en la medular y salvaguardar los carriles en todos los choques disputados hasta la fecha en LaLiga Santander. Ahora, deberá decidir entre Mickael Malsa, Nemanja Radoja, Nikola Vukcevic y Pepelu, quien debutó en la élite del fútbol español junto al club en el que se formó como jugador.