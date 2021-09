Quico Catalán reconoció en rueda de prensa que Paco López tiene la confianza del club. El técnico, pese a que haya empezado con el pie izquierdo la temporada 21/22, se siente respaldado por su presidente, aunque reconociera en la comparecencia pública que entiende la postura de una afición que mostró su descontento cuando Sergi Guardiola le arrebató al Levante dos puntos en el último suspiro el pasado fin de semana. Además, el presidente desveló que el entrenador de Silla cambió de agente hace poco tiempo, aunque no dijo su identidad. Sin embargo, SUPER ha podido confirmar que será Amadeo Rengel quien represente y gestione actualmente los servicios de Paco López. Modificación sumergida en el último año del valenciano al frente del banquillo del Levante.

“Podemos mejorar y confiar plenamente en los que nos tienen que sacar de esta situación. La confianza es plena en Paco López. Todo el mundo no puede ser ajeno a las críticas, a los pitidos y a lo que se cuenta. Cualquiera que tenemos una responsabilidad lo que quiero transmitir es absoluto respaldo. Acaba contrato, sí. En un momento valoraremos todas las situaciones. Hace pocos días me trasladaron un cambio suyo a nivel profesional en cuanto a agentes”, reconoció Quico Catalán.

Caso abierto

Sin embargo, el presidente del Levante dio a entender que la situación puede adquirir cualquier desenlace. Dependerá de cómo transcurra la temporada granota, que tiene en Elche un encuentro más importante de lo que puede parecer sobre el papel. Recuperar la identidad es capital y obtener los tres puntos es tan necesario como el comer. Pese a ello, Quico Catalán quiso mandar un mensaje de prudencia, al igual que dijo que su postura siempre ha sido la de que Paco López esté el máximo tiempo posible al frente del banquillo de Orriols.

“Tenemos que darnos cuenta de que llevamos cuatro años juntos. ¿Pueden ser muchos más años? Por supuesto que sí. ¿Puede ser que un día nos miremos a los ojos y entendamos que estamos cansados los unos de los otros? Puede ser que también. Lo que no podemos es precipitar acontecimientos y valorar. Siempre he dicho que, ojalá, Paco pudiera estar muchísimos años en este club. A lo mejor para Paco lo más bonito es estar muchos años en este club, tanto para Paco como para nosotros. Es un tema que vendrá cuando tenga que venir. No hay que precipitar ninguna contestación. Por desgracia el fútbol te lleva a vivir situaciones y a romper situaciones que no se deberían de romper, pero el balón a veces te lleva a eso”, comentó.