El fútbol sala vuelve al Pabellón de Paterna hoy. Desde aquel 27 de junio en el que el Levante UD FS caía ante el Barça en el segundo partido de la Final de Liga, la afición granota ha tenido que esperar casi cuatro meses para reencontrarse con su equipo. Y por fin lo hará hoy viernes a las 19:00 horas ya que el Levante UD FS, vigente subcampeón de Liga, afrontará su primer partido en casa de la temporada ante el Jimbee Cartagena. Los de Diego Ríos disputarán dos partidos consecutivos en su cancha ya que el martes a las 21:00 horas, recibirán al Burela FS en partido adelantado por la participación del Levante UD FS en la Champions.

Tras caer la semana pasada a domicilio en la primera jornada de Liga pr 3-0 ante el Viña Albali Valdepeñas, el Levante UD FS afronta el partido con el objetivo de enderezar el rumbo y sumar sus primeros puntos. En la temporada pasada el equipo dirigido por Diego Ríos no pudo obtener el triunfo en ninguno de los dos partidos contra los cartageneros durante el transcurso de la Liga regular, con un balance de una derrota y un empate. No obstante, en la fase decisiva del Play Off por el título volvieron a medirse entre sí y el equipo valenciano se mostró intratable, venciendo en los dos encuentros. El Jimbee llega a Paterna con la moral muy alta tras debutar en la temporada ante el Córdoba Patrimonio con victoria.

Altas y bajas

El entrenador granota Diego Ríos recupera para este partido a Pedro Toro, que se perdió el primer partido del curso por lesión, y a Maxi Rescia, recién proclamado subcampeón del mundo con Argentina. Sin embargo, Gallo, Rafa Usín y Álex García siguen de baja y se perderán el partido de hoy. Estas bajas han motivado que vuelve a entrar en la convocatoria el joven canterano Pablo García, ‘Pachu’.