22·12·2021 23:59

¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es el examen de conciencia para no volver a fallar en el futuro? Pregunta un accionista presente en la Junta de Accionista.

Quico Catalán: "Creo que esta Junta no es una más. Más allá de los resultados, aquí se han dicho cosas importantes. Un presidente torpe diría que de los 93.000 si, 36.000 son de la Fundación y 16.000 de accionistas minoritarios. Ganaría por mayoría el Consejo. No es suficiente y no es a la que debemos llegar. No lo voy a hacer porque soy levantinista. Y para mí, lo más fácil sería irme a mi casa. Y me lo he planteado no hace mucho. Entiendo que no me voy a ir a mi casa por respeto a mi Levante. Estoy sufriendo una barbaridad. No es la deuda, es ver a mi Levante donde está. Estoy fuerte, voy a seguir fuerte. Es la reflexión que hay que hacer. Por eso, he accedido a escuchar a accionistas porque todos tenemos que escuchar. Lo que más me duele es que este club está cerrado. Nunca, en doce años, lo ha estado. Una de las reflexiones es el deseo de atender, escuchar, el agradecimiento en la confianza en estos momentos. Vamos a luchar hasta el final. El trabajo del día a día en Buñol con gente que lleva 26 partidos sin ganar es muy duro. Son humanos. Es necesario, por el bien del Levante, que entendamos el rol que tenemos que jugar en estas 20 finales, sobre todo las que estamos en casa. Si estamos juntos y pensamos en el Levante dependerá de nosotros para salvarse. Hay entrenador y hay futbolistas. Hay que aguantar".