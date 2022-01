Paco López pasó por los micrófonos de la 'La Pizarra de Quintana' de Radio Marca y uno de los temas principales por los que giró la conversación fue la complicada tesitura en la que está sumergido el Levante, club al que dirigió durante tres años y medio y del que guarda grandes recuerdos. Por ello, el espacio radiofónico no dudó en preguntarle sobre sus sensaciones al ver a su exequipo colista en la clasificación y a ocho puntos de la permanencia tras una vuelta sin ganar.

"La del Levante es una situación que no me gusta lo que está ocurriendo. Es un club del que fui socio de pequeño, donde a finales de los 80 principios de los 90 corría por sus gradas de cemento. Mucha gente joven eso no lo ha vivido. Tuve la suerte de ser jugador y entrenador, y el cariño que le tengo es innegable. Solo quiero que les vayan bien y que el club siga en Primera División", dijo Paco López en Radio Marca.

Sin embargo, después de la sonrojante derrota por cinco goles a cero en La Cerámica, Miguel Quintana, conductor de la nave del programa, le comentó a Paco que fue trending topic y que si en un futuro tenía pensado regresar al banquillo de Orriols. Un área donde vivió momentos inolvidables, aunque, si tuviera que escoger, tiene clara su elección. "No se trata de cerrar o abrir puertas. Los caminos del fútbol no se saben. Nos hemos separado y tenemos que recorrer nuestro camino. Tanto al club como a la afición le tengo mucho cariño y ojalá se queden en Primera".

"Han habido muchos desde ese 4 de marzo de 2018, donde el equipo estaba muy mal y ganamos 8 de once hasta final de temporada. Después hubo momentos muy bonitos. Pero siempre me acordaré de la victoria contra el Barcelona (5-4). Sobre todo por la magia que se vivió ese día, lo feliz que estaba la gente. Eso no nos lo quita nadie", rememoró el técnico de Silla.

Sin embargo, Paco López fue cuestionado también sobre cuál será su próximo reto en un banquillo. El valenciano dijo que están abiertos a propuestas, pero tanto él como su cuerpo técnico deben estar convencidos del desafío. No obstante, a día de hoy, trata de desconectar sin dejar atrás la formación. "Sobre todo es extraño los primeros días cuando no entrenas. Después te vas acostumbrando. Tratamos de compaginar nuestra formación con disfrutar de los amigos y de la familia. La normativa dice que en LaLiga no podemos entrenar esta temporada. Hemos tenido propuestas del extranjero pero tenemos que estar convencidos de la elección. Lo que nos importa es seguir aprendiendo", finalizó.