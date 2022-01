Enis Bardhi se encuentra en la rampa de salida y podría tener las horas contadas en el Levante UD. El ‘10’ levantinista llevó a cabo una reunión en el día de ayer con Quico Catalán para tratar una situación actual que podría traducirse en forma de traspaso, a falta de once días para que cierre el mercado de fichajes. El macedonio ya quiso marcharse en verano, pero su intención no fructificó. Seis meses después, sus deseos podrían ser concedidos mientras su actual equipo lucha por lograr la permanencia en la élite del fútbol español.

El centrocampista, que aterrizó en el Levante en 2017, y tras sobresalientes actuaciones renovó su vinculación con el club de Orriols hasta 2023 un año después de su llegada a València, es uno de los nombres por los que el Levante quiere obtener beneficio económico para equilibrar unas cuentas en déficit. Durante el transcurso de la temporada, Bardhi ha tenido altibajos. Empezó siendo suplente junto a Paco, se perdió seis encuentros por unos problemas musculares, fue indiscutible para Pereira y junto a Alessio ha salido de titular en tres de los cinco partidos que lleva el italiano al mando del primer equipo. Sin embargo, su futuro más cercano podría dejar de teñirse de azulgrana mientras en la rampa de salida existen otros futbolistas como Álex Blesa (en calidad de cedido), Mickael Malsa o Nikola Vukcevic.

Pese a ello, el Levante, con la urgencia de vender antes de que el periodo de transferencias se cierre, no desiste en la búsqueda de un central. Prioridad en las oficinas de Orriols como puesto a reforzar. De momento, son muchos los nombres que han barajado para la retaguardia, como ejemplo, Nehuen Pérez, Pavlovic, Matheus Dória, Álvaro González, Callens, Nastasic, Siovas y Luis Abram. No en vano, hasta que no hayan salidas que liberen masa salarial, no se podrá acordar incorporación alguna.