El Levante UD afronta su partido de esta por la tarde en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid con hasta siete bajas. En la expedición levantinista, que ha viajado este mismo miércoles a Madrid, no han estado los lesionados Mustafi, Campaña, Postigo, Vezo, Franquesa y Radoja; así como tampoco el sancionado Roberto Soldado. La gran novedad en la lista de Alessio Lisci es la presencia de Clerc, que no pudo jugar el último partido y entrenó el martes aunque todavía con molestias y no apunta a la titularidad.

También vuelve a la convocatoria Roger Martí tras perderse el último encuentro por sanción, que volvería a la punta del ataque junto a Dani Gómez. Leal, Joseda y Cuñat, jugadores de la cantera, también viajan a Madrid para completar la lista de convocados para el encuentro de LaLiga. Convocatoria del Levante ante el Atlético Estas son las alineaciones probables para el encuentro: Atlético de Madrid: Oblak; Vrsalko, Savic, Kondogbia, Reinildo; Correa, Koke, Llorente, Lemar; Cunha y Luis Suárez. Levante UD: Cárdenas; Miramón, Duarte, Cáceres, Son; Morales, Malsa, Pepelu, de Frutos; Roger y Dani Gómez.