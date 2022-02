Felipe Miñambres intervino en la rueda de prensa de presentación de Saracchi, el primer fichaje desde su llegada a la dirección deportiva del Levante UD. El de Astorga explicó que una vez surgió el ofrecimiento del jugador era una gran oportunidad de mercado y decidió aprovecharla: «A veces el mercado te pone situaciones que no te las imaginas. No estaba dispuesto a dejar pasar esta situación y que se fuera a otro equipo». En cuanto al posible ‘overbooking’ en la demarcación del uruguayo, el leonés aseguró que esta llegada no viene como consecuencia de una salida de Carlos Clerc o Enric Franquesa: «El año que viene esperamos tener tres laterales izquierdos y ellos tendrán que demostrar quién es el mejor para jugar».

El director deportivo del Levante definió a Marcelo Saracchi como «un lateral ofensivo». Destacó su juego de pies, su profundidad y su capacidad para asociarse y entrar en paredes. En cuanto a los tres años opcionales a partir de 2024 que incluye su contrato, confirmó que es el club el que tiene la potestad para decidir. El impacto de su llegada al Levante Miñambres también habló sobre el presente del equipo y el impacto de su llegada: «Estamos mejor, los jugadores están con más confianza». A pesar de ello, reconoció que aún falta recuperar el nivel de varios futbolistas. «Hemos demostrado que podemos competir con cualquiera y ganar a cualquiera, pero tenemos que seguir haciendo más cosas», explicó. Sobre sus visitas al vestuario, explicó que si detecta un error considera que lo mejor es trasladárselo a Alessio: «Si veo que una cosa está mal se lo digo al entrenador porque creo que le puedo ayudar». También garantizó que le tendrá en las buenas y en las malas.