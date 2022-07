El Levante UD ha confirmado este martes a la segunda cara nueva de su equipo femenino: Paula Fernández. La centrocampista viene del Rayo Vallecano, donde ha destacado durante las tres últimas temporadas a pesar del descenso del conjunto madrileño. Ahora será granota hasta 2025.

Antes de embarcarse en el equipo de la franja roja, la catalana se formó en la cantera del Barça y pasó por el Málaga. Fue en Vallecas donde se consolidó con 84 partidos, en los que marcó once goles gracias a su perfil de llegadora. La jugadora que acaba de cumplir 23 años, además, es internacional con las categorías inferiores de la selección española, con la que fue campeona de Europa sub 17 y sub 19.

Paula Fernández se convierte el primer refuerzo para el nuevo proyecto que lidera José Luis Sánchez Vera, nuevo entrenador tras la desvinculación de Ángel Villacampa. El primer fichaje fue Antonia Silva, también procedente de la capital tras su paso por el Madrid CFF. Aún se esperan varias llegadas para cubrir las doce bajas que hubo en el equipo.

Comunicado oficial del Levante UD:

La centrocampista Paula Fernández (San Fruitós de Bagés, 01-07-1999) defenderá la camiseta del Levante UD Femenino durante las próximas tres temporadas después de alcanzar un acuerdo con el club granota hasta el 30 de junio de 2025. La catalana recala en las filas azulgranas tras finalizar su contrato con el Rayo Vallecano.

Paula Fernández, formada en las categorías inferiores del FC Barcelona, llega al Levante UD con una experiencia, pese a su juventud, de cuatro años en la máxima categoría nacional. Su primer paso en la élite lo dio en el Málaga CF, en el que jugó 22 encuentros y marcó dos goles. Los tres siguientes ejercicios defendió la franjirroja del Rayo, donde sobre todo se hizo indiscutible entre 2020 y 2022. En total, en el cuadro madrileño ha jugado sólo en liga 84 partidos, anotando 11 dianas (además de uno en Copa de la Reina), lo que demuestra también su llegada a portería.

La nueva futbolista del Levante UD fue también internacional con las categorías inferiores de la Selección española, con quien es campeona de Europa sub-17 y sub-19.

Desde el Levante UD deseamos a Paula Fernández una feliz llegada a nuestro equipo y que ésta esté llena de éxitos.ç