El Levante está cerca de finalizar su primera semana de pretemporada con las piernas cargadas y con la ilusión de empezar a construir la que ha de ser, de manera incuestionable, el curso de la vuelta a Primera División. A falta de un mes para que dé comienzo el campeonato oficial, Mehdi Nafti está imprimiendo ganas, empeño y entusiasmo a través de dobles sesiones, con la finalidad de que sus pupilos aterricen en la primera jornada liguera frente al Huesca en las mejores condiciones físicas posibles.

El entrenador franco-tunecino se ha encontrado un grupo con ganas de revertir la situación y de devolver al combinado granota a la élite, y tal es su dedicación, que, junto a su cuerpo técnico, tiene el deseo de que no se retransmitan los partidos de pretemporada que jueguen sus pupilos, ninguno de ellos anunciado por el club para ser emitido como se hizo en anteriores pretemporadas. El motivo se debe a que no quiere proporcionar ningún tipo de información a los rivales con los que competirá en la categoría de plata del fútbol español ni tiene la intención de que el resto de equipos sepan sobre qué pilares se edificará el Levante del ascenso. Sin embargo, el club no acostumbra a ser tan tajante, ya que el año pasado emitió todos los amistosos menos uno: el que enfrentó al Levante ante el Elche en el Martínez Valero.

Mehdi Natfi, no obstante, está experimentando unas sensaciones que no había vivido con anterioridad. Desde que dio el salto a los banquillos en LaLiga Smartbank de la mano del Lugo nunca ha podido moldear a su imagen y semejanza. «Es la primera vez que empiezo una temporada. En el Lugo y en el Leganés fui de apagafuegos. Yo no sé lo que valgo empezando una temporada. No conozco mi techo, pero ahora mismo, por lo menos, tengo tiempo para poder construir mi casa desde la base. Tengo más ilusión que vértigo», comentó el técnico levantinista en una entrevista con SUPER. Después de su etapa en el Anxo Carro y en el Leganés, donde cumplió con el objetivo de salvar la categoría de manera holgada, esculpe su Levante con esfuerzo y dedicación. Hasta el punto de que quiere que nadie sepa cuál es la receta sobre la que se moverá su equipo en Segunda División, aunque no sea lo común en años anteriores.

De esta manera, la cuenta atrás para el inicio de LaLiga SmartBank seguirá en las instalaciones de El Saler hasta el 16 de julio, un día después de medirse al Qatar SC. Del 20 al 24 se desplazarán a La Nucía y estarán también en Murcia, y volverán a la Ciudad Deportiva de Buñol para finiquitar la pretemporada del ascenso a Primera División.