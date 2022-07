El Caso José Campaña entra en su tramo decisivo y, por el momento, sigue bloqueado. Con la cláusula de escape cerca de caducar -tiene hasta el 31 de diciembre para ser el dueño de su futuro y si consigue una oferta de Primera División que iguale su ficha saldría gratis-, por el momento no hay una oferta en firme encima de la mesa. La postura del Levante UD en este sentido es clave. Quieren ahorrarse a toda costa la ficha del sevillano, pero desde la dirección deportiva de Orriols no están por la labor de dejarlo escapar a cualquier precio. O lo que es lo mismo, si el jugador lo que desea es jugar en Primera, debe de poner de su parte y traer una oferta para desbloquear una situación que por el momento sigue estancada.

Por lo pronto, es jueves se produjo una reunión entre su representante, Enrique Rosado, y los miembros de la dirección deportiva granota para tantear la situación. El club desea ahorrarse su ficha, pero falta que algún equipo de verdad apueste por el centrocampista, que en su día llegó a ser internacional con España y que, desde ese momento y lastrado por las lesiones, perdió protagonismo.

No llegan las ofertas

El ‘24’ ya comunicó, semanas atrás, su intención de salir. Con interés de varios equipos de LaLiga y también de algún proyecto en el extranjero, pero sin ofertas firmes sobre la mesa, Campaña sigue ejercitándose con el equipo a las órdenes de Nafti. Ahora bien, es evidente que el míster ya se hace a la idea de no contar con él. Ni contra el Qatar, ni ayer contra el Wolves tuvo minutos. Eso sí, en las últimas jornadas no completó las sesiones al completo alegando molestias físicas.

Sin prisa, de momento

En el club, tal y como adelantó SUPER, están a la expectativa de ver qué ocurre con el jugador. Ahora mismo, si Campaña trae una oferta mediante la cual le pagan lo mismo que en Orriols, saldría cedido gratis una temporada. En este caso, prácticamente se desvincularía definitivamente del Levante, ya que tiene contrato hasta 2023. Si esto se produce antes del final de este mes, la decisión sería unilateral. Si la opción llega a posteriori, el club también tendría que validar la operación. El problema, por el momento, es que no hay oferta.

Constante tira y afloja entre club y jugador

No es la primera vez que Campaña es protagonista por su posible salida del Levante. A lo largo de su estancia en Orriols, siempre estuvo vinculado al Sevilla. Canterano del equipo andaluz, al futbolista siempre le gustó la opción de regresar al Sánchez Pizjuán. Las negociaciones nunca llegaron a buen puerto, hasta la fecha de hoy. Campaña afronta ahora el último año de su contrato y pese a que está en su mano la posibilidad de seguir jugando en Primera, su futuro sigue abierto.

El futbolista disputó un total de 20 partidos en la 21/22, con un balance de 2 goles y 2 asistencias. Fue, a nivel global, un curso complejo para todo el vestuario que terminó con el descenso a Segunda. También a nivel individual. «No hemos estado a la altura, y yo he sido el primero. Lesiones, recaídas, enfermedades... Todo lo que podía pasar, ha pasado. No han sido falta de ganas ni de compromiso, os lo puedo asegurar, pero no he estado al nivel», reflexionó al finalizar el curso. Ahora, y pese a que la vuelta de LaLiga ya asoma, sigue esperando para resolver su futuro, que parece está lejos de Orriols.