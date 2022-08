La rampa de salida en el Levante está que arde a falta de menos de dos semanas para el cierre de mercado. Muchos son los jugadores que tienen un futuro incierto en el Ciutat de València y Mehdi Nafti es consciente de ello. Sin embargo, el técnico granota se encargó de analizar los nombres que ocupan la actualidad levantinista, hablando de la disponibilidad de Jorge De Frutos y de otros futbolistas que recupera para la causa.

El ’18’, tal y como dijo el franco-tunecino, se encuentra en plenas condiciones de vestirse de corto mañana en La Romareda pese al “ruido”. Sobre todo, después de que Juanma López, su representante, llevase a cabo ayer una jornada maratoniana en las oficinas del Ciutat para esclarecer el futuro de su jugador. No obstante, comentó sobre el caso de otros futbolistas que están en una situación similar, rescató a Vezo tras no estar mentalmente en condiciones contra el Huesca y quiso destacar que nadie que haya tenido el deseo de salir ha desestabilizado el bienestar del grupo.

“Con Jorge De Frutos se ha hecho mucho ruido. Está en condiciones físicas y mentales de ayudar hoy, pero el lunes no sé qué pasará. Es verdad que Vezo no estaba en condiciones de participar ante el Huesca y mañana lo hará. Dani Gómez está en el proceso de posible salida y obviamente no lo voy a llevar. Cada jugador es un mundo. Lo único que puedo controlar es el día a día. No es un trabajo fácil de momento”, dijo.

“Tengo que salir a defender a mis jugadores. Ningún jugador de mi plantilla, nunca, ha molestado el bienestar del grupo y todos suman. Sin embargo, tengo que buscar el equilibrio, pero luego hay que tratar con muchas cosas. Quiero conocer el estado de ánimo de cada jugador”, aseguró Nafti.

Además, el entrenador levantinista cuenta con Campaña tras no jugar contra el Huesca. De hecho, puso en valor el estado en el que se encuentra el ‘24’. “Está físicamente para competir mañana, y mentalmente el que más”, cerró, no sin antes hablar sobre Bouldini, una de las opciones que tiene el Levante para reforzar su ataque. "A Bouldini lo conozco bien y está sobre la mesa para ayudarnos en caso de que cuadren todas las piezas del puzle. Creo que nos puede echar una mano", finalizó.