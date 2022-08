La octava incorporación del Levante tiene nombre y apellidos tras cerrar su fichaje en la jornada de ayer martes. Mohamed Bouldini, después de estar sobre la mesa desde mediados de junio y de ser uno de los deseos de la dirección deportiva, ya es una realidad en el Ciutat de València para apuntalar una zona de ataque que necesita recursos ante la falta que gol que se ha palpado en las dos primeras jornadas de LaLiga SmartBank. El delantero marroquí aterrizó en Orriols después de que el club alcanzase un acuerdo de traspaso con el Fuenlabrada, para terminar firmando un contrato que le mantendrá como levantinista hasta 2027.

El nacido en Casablanca cuenta con poco rodaje en la categoría de plata de fútbol español, pero sus apariciones fueron tendencia mientras militó en el combinado madrileño. Siete goles en 17 partidos fue su marca a lo largo de seis meses, en un tramo de competición donde Mehdi Nafti, quien será su nuevo entrenador, sufrió en sus carnes las virtudes que puede aportar en la punta de lanza granota. «Es un chico que conozco bien y que me gustaría tener. Lo he sufrido la temporada pasada y nos puede echar una mano», declaró el técnico cuando el nombre de Bouldini volvió a aparecer en la actualidad levantinista. Sin embargo, sus palabras no fueron un capricho. De hecho, el delantero es una petición del entrenador levantinista, que pese a haberse enfrentado una vez al nuevo fichaje, fue un quebradero de cabeza en su pizarra.

Mehdi Nafti recuerda el Leganés-Fuenlabrada del curso anterior como uno de los más vibrantes que vivió en el banquillo de Butarque, logrando, con remontada incluida, un triunfo que les puso a seis puntos del play-off de ascenso. No obstante, Mohamed Bouldini no le puso las cosas fáciles. El atacante abrió el marcador, apareció en gran parte de las acciones de ataque y fue un dolor de muelas para la defensa pepinera. Sus estadísticas, de hecho, alaban su gran partido, con una nota de 7,9 en Sofascore. Dando movilidad al frente y velocidad al contragolpe, ofreciendo un cien por cien de efectividad en el regate, siendo fuerte en el balón dividido y cazando prácticamente todos los esféricos aéreos.

Pese a la euforia de la remontada, Nafti desveló indirectamente, en la rueda de prensa posterior, que Bouldini fue uno de los principales causantes de que darle la vuelta a aquel marcador no fue tarea sencilla. «Habíamos tomado la decisión de dejar solo a un hombre libre en el primer palo y nos hacen gol por ahí (obra de Bouldini). Yo soy culpable ahí. Ellos han ganado muchos duelos aéreos. Bouldini nos ha rematado, además del 0-1, otra jugada a balón parado en el primer tiempo. Cada transición del Fuenlabrada me parecía un peligro», aseguró el entrenador.

De esta manera, Nafti tendrá a su disposición a un futbolista que tiene en la retina desde aquella fría noche, con final feliz, en el sudoeste de la capital. Bouldini llega al Levante para complementarse con otro delantero en la zona de ataque, cabalgar al espacio a través de su potente zancada y para hacerse fuerte en el cuerpo a cuerpo. Además, tal y como demostró ante el Leganés de Medhi Nafti, dará guerra por arriba. La octava incorporación del mercado levantinista está preparado para remar hacia el ascenso a la élite del fútbol español. Un desafío cuya próxima temporada es el Tenerife.