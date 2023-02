El cierre del mercado de fichajes de invierno se saldó con ninguna incorporación en el Levante. No porque no pudieron abordar ninguna llegada a su plantilla, sino porque no se consideró la necesidad de sumar tripulantes a sus filas. Javi Calleja, que en las últimas comparecencias públicas trasladó su deseo de que la dirección deportiva no trastoque su equipo, ha visto cumplida su intención más allá de que, superado la mitad del mes de enero, Enric Franquesa salió, rumbo a Leganés, ante la falta de protagonismo por la presencia de dos laterales izquierdos (Saracchi y Álex Muñoz). Sin embargo, el mensaje que se pretende trasladar es el de apostar por la confección que se realizó durante el pasado verano y ratificar el potencial de una plantilla diseñada para ascender a Primera División de manera directa. Una declaración de intenciones reforzada por los 16 partidos invicto en Segunda y por las sensaciones positivas que transmite la plantilla cada jornada.

Pese a ello, el resto de rivales directos han aprovechado el mes de enero para elevar el nivel a través de una serie de incorporaciones. Mientras tanto, en el Ciutat de València no ha habido movimiento alguno, aunque desde las profundidades del club se considera que el mejor fichaje es el de haber mantenido el bloque. Que la plantilla no se haya debilitado después del esfuerzo que se realizó para mantener a Jorge De Frutos y a José Gómez Campaña. No obstante, del octavo clasificado al primero, donde habita un Levante en tercera posición, todos han abordado, al menos, un fichaje a lo largo del mes de enero menos el conjunto levantinista. Las Palmas, líder de la categoría y firme candidato a estar la temporada que viene en la élite del fútbol español, firmó a un delantero (Loren Morón) y a un centrocampista (Kaptoum), mientras que el Eibar, tres puntos por encima de los granotas, se hizo con los servicios de Arana, procedente del Villarreal B, para su punta de lanza. En idéntico contexto se adentró el Alavés, que en pleno deadline day, adquirió la cesión de Asier Villalibre para atacar su objetivo. No obstante, los perseguidores del Levante pusieron una marcha más. Albacete, que asaltó el quinto puesto, el pasado fin de semana tras vencer al Lugo en el Carlos Belmonte, firmó a Carlos Isaac y Bolivar con la intención de mantenerse en la pomada de la promoción, pero el Granada, cuyo objetivo prioritario es el de volver a la élite un año después de su descenso, selló tres incorporaciones: Diedhiou, Pol Lozano y Weismann. Los dos últimos, procedentes de Primera División. Burgos y Leganés, séptimo y octavo respectivamente, también firmaron a tres futbolistas: Castel, Goldar, Curro en El Plantío, y Narváez, Karrikaburu y Enric Franquesa en Butarque. A pesar de los múltiples movimientos que se han producido entre los que aspiran a estar el año que viene en Primera División, el Levante no solo peleará por su ilusión de competir contra los mejores con prácticamente los mismos que arrancaron la temporada, sino que se mantiene firme de cara al reto de ascender. Catalogada como una de las mejores plantillas de la categoría de plata del fútbol español, se prepara para demostrarlo y, sobre todo, para conseguirlo. "Tenemos que preocuparnos solamente de nosotros"