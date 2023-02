Paula Tomás está de enhorabuena: su nivel no ha pasado desapercibido y ha recibido, por primera vez, la llamada de la selección española absoluta. La lateral celebró con sus compañeras este hito en su carrera y la analizó ante los micrófonos del departamento de comunicación del club.

La ‘20’ reveló cómo se enteró de que había sido citada por Jorge Vilda: «Estaba yo de compras y la primera en hablarme fue Alba Redondo, que me envió la foto de la convocatoria y me puso ‘¡Vamos!’». Serán tres las granotas con La Roja, ya que además de la lateral y la delantera ha vuelto a ser convocada la central María Méndez.

«Luego vinieron las llamadas de mi familia y de gente cercana que me hicieron bastante ilusión», revela la futbolista. «Una que me hizo mucha ilusión y me puso muy contenta fue la de Paquito Fenollosa, que me llamó para felicitarme». El presidente de honor del Levante no se pierde ningún partido del Femenino e incluso alguna vez se ha colado en las celebraciones de las jugadoras. El cariño es mutuo. El Verger también recibió la noticia con entusiasmo: «A mi familia le hizo mucha ilusión. Me estuvieron hablando todos y en mi pueblo me escribió bastante gente, me escribió el alcalde y todo».

Ganas de más

Paula Tomás también analizó el presente del Levante: «Estamos teniendo buena dinámica en el equipo, hemos hecho un grupo bastante bueno y eso al final se ve en el campo también. Vamos ganando poco a poco». El equipo de José Luis Sánchez Vera es tercero en la Liga F y aventaja en once puntos al Atlético de Madrid en la lucha por los puestos Champions. «La llamada te incita a seguir trabajando y esforzándote para dar lo mejor de ti», sentencia. Australia será el lugar de su posible debut.