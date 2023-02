Aún con los rescoldos humeantes del exigente empate que logró el Levante en el Toralín, Javi Calleja valoró el punto de manera positiva por el esfuerzo que realizó su equipo para salir con vida de la comarca de El Bierzo. Sobre todo, después de que, con todos los cambios realizados, Rúben Vezo se tuviera que marchar lesionado y Álex Muñoz, con molestias, se viera obligado a resistir sobre el terreno de juego para no dejar a sus compañeros con una inferioridad numérica mayor. Fue el motivo más evidente por el que el empate, a pesar de que no sirvió para mantener puesto de ascenso directo tras la victoria del Alavés ante el Ibiza, fue evaluado desde el positivismo. Sin embargo, el parte de guerra fue crítico, independientemente de que el entrenador levantinista quiera ver luz al final del túnel y poner la mano en el fuego por los que están disponibles. «Me voy disgustado. Tenemos que ver la gravedad, pero está claro que el equipo ante las adversidades ha mostrado siempre que se crece», dijo Javi Calleja tras empatar ante la Ponferradina.

A la espera de que el club comunique el alcance de sus respectivas dolencias físicas durante la jornada de hoy, el Levante se queda con una retaguardia defensiva con pocos efectivos. De hecho, el conjunto levantinista no podrá contar con dos futbolistas cuyo rendimiento, hasta la fecha, era calificado de forma notable. Pese a que Álex Muñoz haya actuado más de lateral izquierdo que de central, Javi Calleja siempre lo ha tenido en cuenta para el eje de la zaga. Salvo ante el Olot, donde no fue convocado, el técnico lo utilizó en dicha posición durante el trayecto del Levante en Copa del Rey, mientras que en LaLiga SmartBank partió desde el medio de la retaguardia en cinco ocasiones. No obstante, y más allá de dónde se ubique, el ‘16’ siempre ha trasladado solvencia y seguridad. Vezo, por su parte, presume de imprimir jerarquía y liderazgo. Y a base de grandes partidos, se está erigiendo como uno de los mejores defensas de Segunda. Dos bajas sensibles con las que el Levante deberá lidiar hasta nueva orden. Mientras, Mustafi, lesionado del recto femoral izquierdo desde el 7 de septiembre, entra en el tramo final de su recuperación. No obstante, Javi Calleja tiene a su disposición a dos de sus cuatro capitanes para que la defensa granota siga siendo un cerrojo, a la vez que Carlos Giménez, central del filial que lleva meses opositando al primer equipo tras debutar ante el Olot, está en la recámara. Baluartes en el equipo y con peso dentro del vestuario, Róber Pier y Sergio Postigo están listos para salvaguardar la portería de Orriols. De hecho, sus participaciones hasta la fecha les respaldan. El ‘4’, tanto en salida de balón, como en distribución y al corte, está siendo una de las noticias más positivas de esta campaña. Mientras, el ‘15’, con catorce encuentros a sus espaldas, destaca por su contundencia a la hora de entrar en juego, tanto con balón como sin él, y por sus dotes de líder. La mejor versión de todos será trascendental para que el sueño del ascenso siga latiendo. Cuatro lesiones musculares en el Levante en una semana