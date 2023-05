Tenerife y Levante UD disputarán un partido vital para el equipo visitante y sus aspiraciones de ascenso directo, con el morbo añadido de que el conjunto isleño podría beneficiar indirectamente a la UD Las Palmas, su eterno rival regional, candidato al mismo premio.

El equipo que dirige Luis Miguel Ramis tiene la permanencia conseguida de forma virtual con los deseados 50 puntos en su casillero, pero saldrá a ganar a un rival que se presenta eufórico en el Heliodoro tras su convincente triunfo ante el Alavés.

Este resultado hace que los valencianos dependan de sí mismos para lograr el ascenso. De hecho, si ganan esta jornada y el Eibar pierde ante Las Palmas podría incluso acabar como líder de la categoría.

Ramis, que vivirá su penúltimo encuentro en casa como entrenador blanquiazul, tras anunciar recientemente que no renovará para la próxima temporada, ha avanzado que podría hacer algunos cambios, aunque en las recientes jornadas ha apostado por un once inicial que le está ofreciendo un notable rendimiento, con una sola derrota en los últimos ocho partidos disputados.

Se enfrentarán en el feudo isleño el cuarto mejor equipo local y el segundo mejor visitante, por lo que el Tenerife apela también a su buen comportamiento de esta temporada ante sus aficionados para volver a darles una alegría en una campaña irregular en general, que le ha privado de aspirar al ascenso.

Pese a su euforia, la lista de bajas en el Levante es, una semana más, muy larga, con Campaña, Vezo, Cárdenas, Pablo Martínez y Brugui lesionados, mientras que Montiel y Postigo cumplirán un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

Once de garantías

Además, los defensores Álex Muñoz y Rober Pier, que acabaron el último partido de Liga con sendas molestias en el aductor izquierdo, se ejercitaron al margen del grupo durante buena parte de la semana aunque finalmente entraron en la convocatoria.

De este modo, la presencia de Pier parece segura, ya que el propio Javi Calleja admitió que su evolución había sido mejor, y si Álex Muñoz no llega a tiempo tendría que ocupar su lugar en el once el alemán Shkodran Mustafi, que no juega por distintas lesiones desde septiembre de 2022.

La buena noticia para Calleja es el regreso al once titular de De Frutos, tras cumplir un partido de sanción, y del uruguayo Saracchi, recuperado ya de una lesión en el muslo derecho y que actuaría en el costado izquierdo de la defensa.

Con Iborra y Pepelu al mando del equipo, la pareja ofensiva sería la formada una jornada más por Cantero y Wesley, que ha marcado dos goles en las tres últimas jornadas del campeonato.