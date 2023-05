Mohammed Bouldini, después de tres meses de sequía, volvió a ver puerta en el encuentro contra el Villarreal B para lanzar el mensaje de que todavía le quedan goles en sus bolsillos. El marroquí está feliz tras un periodo donde, lastrado por el periodo de Ramadán, su rendimiento disminuyó, pero, en el momento justo, recupera sensaciones para llevar al Levante a Primera División. “Estoy contento por volver a marcar y con ayudar a mi equipo con gol para ganar”, comentó el ariete.

Con el partido ante el Oviedo en el horizonte, el ‘22’ es consciente de que el ascenso directo no solo dependerá de una victoria granota, sino, sobre todo, de lo que suceda en el campo de Los Cármenes, donde la única combinación para que el equipo levantinista suba a la élite este sábado pasa por tres puntos frente a los de Álvaro Cervera y que el Granada pierda contra el Leganés. Bouldini lo tiene claro: ganar el que considera un partido importante y esperar a lo que acontezca la jornada. Si el ascenso no se consuma, el reto será el de ir a por todas a por el playoff de ascenso. “Este partido es muy importante para nosotros. No depende de nosotros, pero tenemos que ganar y ver qué pasa. Si no, a muerte a por el playoff”.

Arropados por una afición que volverá a llenar el Ciutat de València, y a la que Bouldini agradece el apoyo y reconoce que “los necesitamos el sábado y para lo que quede”, el delantero reconoce que se siente en buen estado de forma para ayudar. El punta espera que su tanto ante el Villarreal B no sea un espejismo, sino que sea el reflejo de los que todavía faltan por llegar. Además, pone la mano en el fuego por un equipo que remará al unísono para lograr el ascenso a la élite del fútbol español por la vía que sea. “Todos los jugadores estamos bien y con ganas de ganar los partidos que quedan. Estoy preparado para ayudar al equipo y para marcar más goles”.