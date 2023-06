El futuro del Levante Unión Deportiva todavía es una incógnita en muchos sentidos tras el anuncio de la marcha de Quico Catalán del Ciutat de València. A pesar de que el presidente aseguró que no era un proyecto continuista sino que habría una transición, el hasta ahora ‘jefe’ de la entidad también reconoció que tenía mucha confianza en Pepe Danvila y Vicente Boluda, pero la forma en la que ‘vendió’ esa transición no parece convencer a estos últimos. En concreto, éste último reconoció en Marca en la jornada de ayer que «la inyección no va a llegar hasta que haya un cambio de presidente. Como puede ser que haya un agujero de 40 millones, yo ponga dinero y cobre el mismo presidente».

Boluda, que también reconoce que «los 15 millones sería para empezar. Eso como mucho da para el primer plato». En definitiva, la inversión que tiene que realizar el equipo de trabajo en el que están Pepe Danvila y Boluda está condicionada evidentemente a que haya un cambio de cara en el Ciutat de València. En ese escenario, la que sería la cara visible aunque no el presidente, Danvila, se encuentra estos días en Londres, donde ha llegado para tratar de hablar, entre otras cosas, de la financiación del nuevo proyecto. En esa idea no estaría evidentemente que Quico Catalán se mantenga en la sombra y es que desde el equipo de trabajo de Danvila espera poder tener el control económico, al igual que nombrar nuevos consejeros y un director general. En definitiva, la situación es simple y tanto Danvila como Boluda piden cierta libertad para poder manejar la entidad y sobre todo completar una transición que sea totalmente efectiva. A pesar de eso, la realidad es que este verano la confección de plantilla ya está muy avanzada y no tendrían excesivo margen de maniobra.