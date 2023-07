La gran temporada que ha realizado el joven Marc Pubill con el club granota, le ha colocado en una muy buena tesitura de cara a su futuro, siendo del interés de muchos equipos de Primera División. A sus 20 años, la importancia del lateral en el equipo de Javi Calleja es total, hasta el punto de haber sido inamovible durante toda la segunda vuelta de la temporada. Su mejora y su rendimiento inmediato le ha llevado a ser titularísimo e indiscutible en el lateral derecho, muy por encima del habitual titular Son, que fue traspaso al Ludogorets la semana pasada. Además de haber sido crucial en los Playoffs de ascenso a Primera División y disputar los cuatro partidos como titular.

Su proyección y margen de mejora ha despertado el interés y ya son muchos los clubes de LaLiga, que se han interesado por el jugador, entre los que se encuentra el Sevilla FC, que vería con muy buenos ojos la llegada del lateral catalán, para apuntalar una posición, que podría quedar debilitada, teniendo en cuenta la salida inmediata de Carmona, la posible venta de Montiel, y el descanso y la rotación que debe tener el capitán Jesús Navas a sus 37 años. Víctor Orta, director deportivo del club de Nervión, está siguiendo muy de cerca la situación del futbolista, y planea preparar una oferta, acorde con las cualidades y expectativas del lateral derecho.

Las "pretendientes" en la liga española crecen por el lateral nacido en Terrassa, y el club andaluz no es el único que tiene en la agenda al jugador. El Girona y el Getafe también están al tanto del estado del futbolista, y ya han mostrado su interés recientemente por él. El interés de los clubes se acrecentó tras Felipe Miñambres asegurar en rueda de prensa la semana pasada, que "todos los jugadores están en venta", y "se escucharán ofertas por ellos". No obstante, dejó muy claro que el conjunto azulgrana no va a malvender ninguno de sus jugadores, es decir, no habrá "gangas".

El Levante UD habría tasado al defensa en una cifra alrededor de los cinco millones de euros, impensable para el club sevillista en estos momentos. El club granota está pasando una delicada situación económica, sin embargo, hay dos factores a tener en cuenta: no está en sus planes "regalar" a uno de sus mejores activos por un precio por debajo de su valor real y tras la salida de Son, la posición no está doblada, y hoy por hoy, Marc Pubill es el único lateral derecho en Orriols.

De juvenil a titular indiscutible

Los números avalan la gran campaña de Marc Pubill en el Levante UD esta temporada en Segunda División. Su rápida progresión y mejora, le han llevado a ser una figura irremplazable en el lateral derecho. Sus números este año han mejorado ampliamente los del período pasado. El lateral, de 20 años y 1,90 metros de altura, ha jugado 28 partidos de 46, siendo titular en 22 de los partidos disputados, es decir, 1872 minutos totales. También anotó un gol contra el Cartagena y dio una asistencia en Copa del Rey ante el Andorra.

El defensa catalán destaca por su entrega, capacidad de proyección en ataque, compromiso defensivo y por su emvergadura, decisiva a balón parado. Todo ello le ha llevado a encontrar su mejor nivel, sobre todo, por sus ganas de comerse el césped y su espíritu luchador. Actualmente tiene un valor de mercado de un millón de euros y tiene contrato con el conjunto azulgrana hasta 2026.

Las próximas semanas serán claves para el futuro del jugador, que de momento se encuentra concentrado en la pretemporada del Levante UD a la espera de su próximo amistoso el sábado contra el Nottingham Forest, que viene de perder por 1-0 contra el Valencia CF.