Es momento de recuperar fuerzas

El Levante, por enésima vez esta temporada, deberá hacer bueno un empate a domicilio venciendo su próximo partido en casa. El ascenso a Primera División no espera a nadie y los pupilos dirigidos por Felipe Miñambres tienen la obligación de ganar al Elche, segundo clasificado, para mantenerse en una lucha que está cada vez más igualada. No obstante, los levantinistas tendrán cuatro días para preparar el que se antoja como un partido trascendental, después de tener tres jornadas de descanso tras un tramo de encuentros muy apretados en el calendario competitivo.

Los de Felipe Miñambres volverán al trabajo este miércoles para preparar el enfrentamiento ante a los ilicitanos después de librar domingo, lunes y martes. El Levante lo hará con el objetivo de lograr un triunfo con el que recortar distancias con la promoción, pero también, después de haber limpiado cabeza y cargado las pilas en términos físicos. La semana pasada, los levantinistas solo tuvieron dos días para planificar su cita ante el Andorra y, con vistas a su visita a El Plantío, realizaron sesión de recuperación y apenas tuvieron una jornada para entrenar e irse hasta Burgos, en un desplazamiento que hicieron en tren y cuyo regreso fue en bus.

Tras una semana rocambolesca y exigente, el Levante podrá coger aire y sumergirse en un tramo de competición decisivo. A cinco del playoff de ascenso a Primera División, el cuadro comandado por Felipe Miñambres tiene la obligación de contar sus encuentros en victorias para no descolgarse de la zona de privilegio de la categoría y, por suerte, el comprimido tramo de calendario no ha pasado factura entre sus futbolistas. Con Postigo apuntando al domingo, pero sin Kochorashivi por sus respectivos compromisos con la selección de Georgia, el Levante solo estará pendiente de Buba Sangare, mientras Algobia se encuentra en el tramo final de su recuperación. No hay excusas para no pelear hasta el final por subir a la élite.