Europa y permanencia en juego

Nueve puntos por disputar le quedan al Levante Femenino para apurar sus opciones de finalizar el curso en la tercera posición de la Liga F que da acceso a la Champions League. Las granotas afrontan la antepenúltima jornada del curso vivas en la pelea por Europa, pero conscientes de que el margen de error es mínimo al no depender de ellas el sueño de lucir el escudo del Levante por el Viejo Continente. No obstante, su duelo ante el Villarreal no será sencillo: las amarillas están en descenso, a dos de la salvación, y necesitan acumular victorias como el comer para que la permanencia no se les escape.

«Va a ser un partido muy exigente con un Villarreal que parecía en un momento de la temporada que estaba prácticamente salvado y que se ha complicado en el último mes y medio. De favoritas nada, va a ser un partido muy muy difícil. Cuando un equipo se está jugando absolutamente todo lleva el cuchillo entre los dientes», agregó José Luis Sánchez Vera, quien se encuentra en su últimos días como técnico.