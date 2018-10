El Levante tiene que ganar sin Charlyn

El 1-1 en Huelva demostró que el DNI no es un seguro de éxito absoluto en la Liga Iberdrola. El Súper Levante Femenino frenó el pleno antes del descanso internacional, sigue invicto, pendiente del aplazado del 24 ante el Barça, y es consciente de que para pelear por los títulos no hay que ceder apenas puntos y menos en Buñol donde los dos primeros encuentros acabaron en victorias. La tercera reválida en casa es ante un Betis que ha pasado de un 0 de 6 a ganar los dos últimos duelos con Bea Parra como protagonista, curiosamente la autora del 0-1 del precedente del curso pasado en la Ciudad Deportiva granota. Las andaluzas lideran ese quinteto de equipos (Granadilla, Sevilla, Fundación Albacete y Espanyol son los otros cuatro con seis puntos) que persiguen a los cuatro que todavía no conocen la derrota (Atlético, Real Sociedad, Barça y el Levante).

Como en La Orden, de nuevo habrá que competir sin Charlyn, que volverá antes de lo previsto tras quedarse fuera del Mundial de Francia con México. Kino García, míster del Súper Levante, espera que el virus FIFA no haga estragos en la plantilla. Ivana Andrés, Claudia Zornoza y Lucía Gómez no han tenido amistosos de exigencia en las jornadas de entrenamiento en Las Rozas con la selección, pero sí sendos ensayos para hacer probaturas ante las suplentes de Rayo y Madrid CFF.

Vilda decidió dejar fuera de esta primera lista tras la fase de clasificación a gran parte del esqueleto de la Roja como en el caso de Corredera y probar a menos habituales como Lucía y Claudia Para la que sí podría condicionar el trasiego del viaje es para la portuguesa Jéssica Silva, que ha disputado el Torneo de las Cuatro Naciones en Yongchuan (China). La australiana Aivi también citas de envergadura.

Marta Corredera volverá al once inicial tras cumplir sanción frente al Sporting de Huelva. Ya sea de '3' como de extremo, su presencia es un reclamo ofensivo más para un Levante que quiere ganar sin Charlyn. Otra oportunidad para que Soni, la máxima realizadora en pretemporada, estrene su cuenta en la Liga. Entonces Aivi ocupó el hueco dejado por la mexicana en Huelva y le dio más músculo a la medular junto a Maitane y Zornoza.