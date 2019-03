El cuento de nunca acaVAR

De la forma más cruel y dura posible el Levante perdió un partido que mereció ganar. Con un gol en propia en el descuento, otro más de Chukwueze a tiempo cumplido y tras otra nueva polémica con el VAR. El peor enemigo del conjunto granota esta temporada volvió a hacer de las suyas. Del 1-0 con un Rochinazo al 0-0 hubo cuatro minutos de tensión y parón mientras el VAR delieraba. Y cómo no, el gol no subió al marcador. Después de ese tanto, el conjunto de Paco López se vio superior pero la suerte no está del lado granota. Y eso se vio en el descuento de un partido que llegó con dos goles amarillos bajo el brazo. Uno de ellos con Róber metiendo el balón en su propia portería y el segundo con una genialidad de Chukwueze. La derrota deja al Levante a cinco puntos del Celta, con el golaveraje ganado eso sí, pero el nerviosismo en el último tercio de curso no deja de crecer.

Era un partido clave y ambos equipos lo sabían. Esa sensación de estar en un escenaro de tensión se vivía también en la grada. Para bien claro. La afición respondió con un mosaico espectacular preparado por el club. Y con ese empujón externo, el Levante se mostró superior en los primeros instantes. Morales fue el primero en hacer daño. Con un sombrero al defensa y un pase a Coke con su pierna izquierda dibujó la jugada del 1-0 pero el defensa madrileño no estuvo bien y falló delante de Asenjo.

El Villarreal mientras vivía de la calidad de un Cazorla superlativo y las carreras de Pedraza. Sin embargo, el conjunto amarillo no generaba excesivo peligro a la meta de un Aitor Fernández tranquilo y sin demasiado trabajo. El Levante aprovechó esa indecisión global del cuadro de Calleja y comenzó a atacar. Morales volvió a ser el protagonista de otra gran acción ofensiva en la que el Comandante le tiró el caño a Mario Gaspar, quien solo pudo frenarle con una falta porque llegaba lanzado hacia el ataque y con la mirada puesta en el gol.

Y con el Levante en un buen momento llegó el gran enemigo granota en este curso: el VAR. Inseparable compañero de viaje. Y siempre poniendo piedras en el camino de un equipo que se adelantó con un golazo de Rochina, pero el videoarbitraje avisó al colegiado del milimétrico fuera de juego de Morales. La indignación creció en la grada después de más de cuatro minutos en los que el VAR tiraba las líneas y veía como el Comandante, por una pequeña porción de su bota, estaba en posición antireglamentaria y el tanto no subió al marcador del Ciutat.

En la segunda parte el nerviosismo se notó. La angustia del Villarreal por no sumar y en el bando granota las prisas por conseguir un gol que dejara noqueado al Submarino. Y Rochina fue uno de los que intentó probar suerte con un disparo lejano que en esta ocasión, al contrario que en el primer periodo, no dio resultado y se marchó fuera de la portería defendida por Asenjo.

El meta valenciano, sin excesivo trabajo tampoco, sí que percibía el peligro más de cerca. En el tramo final de partido, Morales se plantó solo delante de Asenjo tras un pase filtrado por Rochina. El Comandante le dio con la izquierda demasiado flojo y el 0-0 no se movió por el momento del marcador.

Sí lo conseguiría el Villarreal en el último suspiro. Cuando todo parecía que iba a morir con un punto para cada uno. Un balón de Chukwueze recogido en la banda cambió la historia del partido. El nigeriano cedió para Iborra, que volvía a casa para asistir al Submarino amarillo y ver cómo Róber Pier se metía el balón en su propia portería. El de Moncada ni lo celebró. Se tapó el rostro con la camiseta mientras el resto del equipo iba hacia él casi pidiendo perdón por ver cómo con ese 0-1, el Levante duerme a cinco puntos del descenso (aunque con golaveraje ganado el Celta). Ya sin tiempo, Chukwueze hizo el definitivo 0-2 en un estadio que se marchó animando a los suyos. Y es que la plantilla, en esta recta final, va a necesitar del apoyo de la grada.



Ficha Técnica:

0. Levante: Aitor, Moses, Rober Pier, Cabaco, Coke, Luna; Campaña, Rochina (Dwamema, m.90), Bardhi (Vukcevic, m.83), Morales y Roger (Borja Mayoral, m.70).

2. Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar, Funes Mori, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Caseres (Fornals, m.72), Iborra, Cazorla, Pedraza (Miguelón, m.81), Toño Ekambi y Gerard (Chukwueze, m.63).

Goles: 0-1, m.92: Ekambi. 0-2, m.94. Chukweze.

Árbitro: Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó por el Levante a Cabaco y Rochina, y por el Villarreal a Mario Gaspar, Ekambi, Funes Mori, Iborra y Gerard.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga Santander disputado en el estadio Ciutat de València ante 20.144 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Fernando Gallart, exjugador levantinista en la década de los años 50