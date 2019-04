Once revolucionario de Paco López en San Mamés

Cabaco, Postigo, Vezo y Róber Pier. Cuatro centrales en el once titular de San Mamés, aunque este último presumiblemente como centrocampista para mantener, salvo sorpresa, el 3-5-2. Paco López busca con un once revolucionario volver a la senda de la victoria y lo hará con Jason de nuevo en el once titular, algo que no sucede desde la derrota en Butarque.

El carrilero volverá y en el otro costado estará Coke. De esta manera Simon y Luna, titulares en el Ciutat ante el Eibar, se caen de la alineación. Otro de los que no estará será Mayoral, quien deja su sitio a Roger, suplente en Anoeta y también contra el Eibar. Ahora recupera su condición de titular en un equipo en el que no estará ningún canterano de inicio. Este es el once de Paco en San Mamés.

Aitor, Vezo, Postigo, Cabaco, Coke, Jason, Róber Pier, Campaña, Rochina, Morales y Roger.