Primeros problemas para Boateng en China

Boateng no está teniendo un inicio de temporada fácil en la Superliga China. El exgranota, que se marchó rumbo al Dalian Yifang en el pasado mercado de invierno no está teniendo los minutos deseados en su nuevo equipo. De hecho, esta semana no fue convocado en la derrota de su equipo 1-2 ante el Tianjin Teda. Además, en este encuentro marcó su compañero y contricante por el puesto en el ataque Nyasha Mushekwi, aunque su gol (era el empate) no sirvió para evitar la derrota final. El ghanés se ha quedado fuera de la convocatoria en 2 de los 4 partidos que se han disputado en la liga hasta la fecha. De hecho, en el primero de ellos, 'Manolito' no dudó un solo momento en cruzarse medio mundo para volver a encontrarse con quienes fueran sus compañeros y presenciar, esta vez desde el palco del Ciutat, el encuentro ante el Villarreal que culminó 0-2.

La adaptación a la Superliga China no ha sido fácil para muchos futbolistas, pero la sensación es que Boateng no está teniendo el arranque esperado en el conjunto de Dalián. A pesar de eso, cabe recordar que con la camiseta granota también sufrió un inicio complicado y después demostró su capacidad goleadora y sobre todo, su capacidad de trabajo y aportación al equipo.