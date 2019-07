Las nuevas camisetas del Levante

El Levante UD está a punto de saciar, por fin, la curiosidad de todos los aficionados granotas que arden en deseos de ver las camisetas de la próxima temporada 19/20. La fecha elegida para hacerlo, más tarde de lo habitual, es toda una declaración de intenciones por parte del club, que con motivo del 110 aniversario quiere rendir un homenaje a los campeones de la Copa de la España de 1937.

Este jueves se cumplen 82 años de aquella histórica efemérides que la RFEF, por cierto, continúa sin reconocer de manera oficial pese a la llegada del granota Rubiales a la presidencia. Con el sugerente lema de "Los colores del campeón", y a expensas de desvelar el resto de detalles del secreto, el Levante UD rescatará como segunda equipación la histórica camiseta blanquiazul en lugar de la blanquinegra.

La apuesta por el blanquiazul, sin duda, se presume como la principal novedad de los nuevos diseños, complementados con un tercer uniforme gris amén del clásico azulgrana en el que se introducirán ligeras variaciones respecto al actual. La realidad es que cada temporada, por motivos de mercadotecnia, desde el club se apuesta por un color rupturista, del amarillo fosforito al rosa solidario pasando por el verde rana.

Todos los fichajes presentados oficialmente hasta el momento no han podido posar todavía con los nuevos uniformes por este motivo y, no en vano, la expectación es máxima de cara a la puesta de largo. Esta vez, a diferencia de otras temporadas, no está previsto ningún acto oficial más allá de la comunicación del club a través de sus propios canales y las creatividades creadas a propósito, igual que ocurrió con la ropa de entrenamiento, que también ha tenido una muy buena aceptación.

Detrás del guiño histórico del Levante a su pasado se esconde la realidad de que los orígenes de la camiseta blanquiazul son un auténtico misterio. Pese a que estos fueron los colores del Levante Hockey Club, inspirados en la cruz azul sobre fondo blanco del pabellón marítimo de Valencia, lo cierto es que no está claro cómo se terminaron convirtiendo en los del primer equipo de fútbol.

Banderas blanquiazules se usaban para decorar las calles en algunas fiestas populares del Cabanyal y según recuerda el historiador y escritor Felip Bens "algunos de los impulsores del Llevant estuvieron vinculados a la historia del Club Náutico, cuya bandera es la cruz azul sobre fondo blanco". Sin embargo, no existe ninguna explicación oficial y no se descarta que el origen sea sencillamente que "las camisetas blanquinegras siempre estaban descoloridas y el negro quedaba feo tras unos cuantos lavados".

El pasado diciembre el FC Barcelona se sumó a los granotas en la reivindicación por el título de la República.