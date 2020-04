Ona Batlle no cierra las puertas a un adiós pese a la 'penalización'

La jugadora del Levante, Ona Batlle, aseguró este jueves que todavía no ha resuelto su futuro, ya que acaba contrato con el equipo valenciano a final de temporada, y que aunque le gustaría jugar fuera de España, indicó que eso no significa que ya haya decidido vincularse a un club extranjero.



"No me cierro las puertas a nada. Soy una jugadora súper ambiciosa y me encanta vivir experiencias. Siempre he pensado que me gustaría ir a jugar fuera de España, pero eso no significa que me vaya a ir ahora. Lo que sé es que siempre me ha gustado y nunca me voy a cerrar las puertas a eso", dijo Batlle en una rueda de prensa virtual con el club.





??? RDP ONLINE | Ona Batlle (@OnaBatlle)



"He hecho una buena temporada ??, he descubierto una polivalencia ????? en mí que no había visto antes"#GranotasEnCasa #QuédateEnCasa pic.twitter.com/He285aXtZu — Levante UD Femenino (@LUDfemenino) April 23, 2020

¿Vuelta a los terrenos de juego?

La futbolista del Levante, sin embargo,, ya que en caso de no renovar su contrato con el equipo valenciano tendría que recompensarle con hasta medio millón de euros si firma por otro equipo español Ahora mismo la situación es que no hay liga, que me centro en estar bien físicamente para el día que tenga que hacer mi trabajo en el campo. Estoy al cien por ciento entregada en el Levante y cuando se acabe el contrato a ver que acordamos el club y yo", indicó.Batlle aseguró que, aunque se mostró comprensiva por si definitivamente deciden suspenderla.señaló.La jugadora internacionala cinco puntos de la tercera plaza y dijo que esa satisfecha a nivel individual.Me favorece por experiencia, porque juegue donde juegue me voy a adaptar", declaró.Batlle confesó que lo primero que hará cuando concluya el confinamiento es. "Creo que el fútbol español está en momento muy bueno, acaba de empezar a explotar. Tenemos que aprovechar los triunfos de las categorías inferiores y que se vaya viendo poco a poco en la absoluta y ese día va a llegar pronto", concluyó.